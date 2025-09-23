التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين طلائع الجيش والمقاولون العرب

انتهت احداث الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش أمام المقاولون العرب بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وخاض فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من

محمد شعبان، محمد فتح الله، حسام السويسي، علي حمدي، إسلام السعيد، خالد حامد الجابري، أبو بكر كيتا، خالد محمد عوض، أحمد علاء الدين، إسماعيل أورو، محمد عاطف عثمان.

وجاء تشكيل المقاولون أمام طلائع الجيش كالتالي:

محمود الحضري في حراسة المرمي وأمير عابد ومحمد حامد وجوزيف أوشايا وأحمد مجدي كهربا وشكري نجيب ومصطفى جمال وإبراهيم القاضي واسلام جابر ومحمد عنتر ومحمود جودة.