الباراسيتامول خطر على الحوامل | أستاذ أمراض نساء يرد على تصريحات ترامب

كشف الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، حقيقة إستخدام الباراسيتامول للنساء الحوامل، بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إستخدامه، قائلا: “المادة آمنة جدا أثناء الحمل كمسكن أو كخافض حرارة، كما أنه آمن أثناء فترة الرضاعة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الأطباء الأمريكيين ردوا على ترامب وقالوا أن الباراسيتامول هو المسكن وخافض الحرارة رقم واحد للحوامل فى أى مرحلة لهم.

وخلال الأيام الأخيرة، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيديو مثير للجدل وهو يحذر السيدات الحوامل من استخدام دواء "تايلينول" (الاسم التجاري في أمريكا للباراسيتامول/الأسيتامينوفين).

هذه التصريحات انتشرت بسرعة وأثارت قلق وهلع عند كثير من السيدات حول العالم، بما فيهم الأمهات المصريات.

وأكد الدكتور عمرو حسن استشاري امراض النساء والتوليد أن مثل هذه التصريحات ليست مبنية على توصيات علمية أو مراجع طبية معتمدة، وإنما تعكس رأيًا سياسيًا مثيرًا للجدل أكثر من كونه دليلًا طبيًا.