بحضور وزير التعليم العالي.. جامعة المستقبل في مصر تجدد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة كورك الأيرلندية

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة المستقبل في مصر وجامعة كورك الأيرلندية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في مصر، والدكتور جون أوهالان، رئيس جامعة كورك الأيرلندية، بحضور نخبة من قيادات التعليم من الجانبين، من بينهم: الدكتور برندان جريفن، عميد كلية الصيدلة بجامعة كورك الأيرلندية، والدكتور مايكل مرفي، الرئيس السابق لجامعة كورك الأيرلندية، والدكتور كمال صبرة، أستاذ بجامعة كورك الأيرلندية.

وبموجب هذا البروتوكول، ستستمر الشراكة المتميزة بين الجامعتين في منح درجات علمية مزدوجة لطلاب كلية الصيدلة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب تكثيف برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والعلمي بما ينعكس على جودة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في مصر،أن هذا التعاون يمثل امتدادًا لرؤية الجامعة الاستراتيجية التي تضع الطالب في صدارة أولوياتها حيث أن جامعة المستقبل في مصر تؤمن بأن مستقبل التعليم يقوم على الانفتاح والشراكة مع أعرق الجامعات العالمية، ومن هنا يأتي تجديد التعاون مع جامعة كورك الأيرلندية ليعكس حرصنا الدائم على تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية بما يتواكب مع المعايير الدولية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام طلاب جامعة المستقبل على مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي. وأن الجامعة تسعى باستمرار إلى توفير تجربة تعليمية متكاملة تضمن لطلابها التميز والقدرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا."

ومن جانبه، استعرض الدكتور أيمن عاشور التطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة وشدد الوزير على أن تدويل التعليم في مصر يهدف إلى إتاحة فرص تعليمية أوسع للطلاب، وتحقيق جودة أكاديمية وبحثية أعلى، بما يضمن عوائد مجتمعية ملموسة، مؤكدًا أن مصر ماضية بخطى ثابتة لتصبح منصة تعليمية إقليمية رائدة ووجهة للطلاب الراغبين في الحصول على تعليم متميز في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وتؤكد جامعة المستقبل في مصر في ختام هذا الحدث، التزامها الراسخ بمواصلة بناء شراكات دولية رائدة مع كبرى الجامعات العالمية، بما يضمن تقديم تعليم عالي الجودة، وصناعة خريجين قادرين على الريادة والإبداع، والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة ودعم التنمية المستدامة في مصر والمنطقة.