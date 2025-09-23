قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استجابة لـ صدى البلد .. رئيس جامعة سوهاج يتعهد بحل أزمة يوسف | تفاصيل
ابو الغيط :مؤتمر حل الدولتين ليس هدفه فقط إنقاذ مشروع الدولة الفلسطينية
الدوري المصري.. الزمالك يتعثر أمام الجونة بالتعادل الإيجابي 1-1
من القاهرة إلى نيويورك.. الاعتراف الدولي بفلسطين تتويج لجهود الدبلوماسية المصرية
نيويورك تايمز: الاعترافات الدولية بفلسطين يمثل تحدياً للولايات المتحدة وإسرائيل
الرئيس الإيراني: ليس من المنطقي أن تعيش إسرائيل في أمان بينما لا أمان للآخرين
بحضور وزير التعليم العالي.. جامعة المستقبل في مصر تجدد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة كورك الأيرلندية
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

بحضور وزير التعليم العالي.. جامعة المستقبل في مصر تجدد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة كورك الأيرلندية

جامعة المستقبل تجدد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة كورك الأيرلندية
جامعة المستقبل تجدد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة كورك الأيرلندية

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة المستقبل في مصر وجامعة كورك الأيرلندية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في مصر، والدكتور جون أوهالان، رئيس جامعة كورك الأيرلندية، بحضور نخبة من قيادات التعليم من الجانبين، من بينهم: الدكتور برندان جريفن، عميد كلية الصيدلة بجامعة كورك الأيرلندية، والدكتور مايكل مرفي، الرئيس السابق لجامعة كورك الأيرلندية، والدكتور كمال صبرة، أستاذ بجامعة كورك الأيرلندية.

وبموجب هذا البروتوكول، ستستمر الشراكة المتميزة بين الجامعتين في منح درجات علمية مزدوجة لطلاب كلية الصيدلة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب تكثيف برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والعلمي بما ينعكس على جودة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في مصر،أن هذا التعاون يمثل امتدادًا لرؤية الجامعة الاستراتيجية التي تضع الطالب في صدارة أولوياتها حيث أن جامعة المستقبل في مصر تؤمن بأن مستقبل التعليم يقوم على الانفتاح والشراكة مع أعرق الجامعات العالمية، ومن هنا يأتي تجديد التعاون مع جامعة كورك الأيرلندية ليعكس حرصنا الدائم على تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية بما يتواكب مع المعايير الدولية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام طلاب جامعة المستقبل على مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي. وأن الجامعة تسعى باستمرار إلى توفير تجربة تعليمية متكاملة تضمن لطلابها التميز والقدرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا."

ومن جانبه، استعرض الدكتور أيمن عاشور التطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة وشدد الوزير على أن تدويل التعليم في مصر يهدف إلى إتاحة فرص تعليمية أوسع للطلاب، وتحقيق جودة أكاديمية وبحثية أعلى، بما يضمن عوائد مجتمعية ملموسة، مؤكدًا أن مصر ماضية بخطى ثابتة لتصبح منصة تعليمية إقليمية رائدة ووجهة للطلاب الراغبين في الحصول على تعليم متميز في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وتؤكد جامعة المستقبل في مصر في ختام هذا الحدث، التزامها الراسخ بمواصلة بناء شراكات دولية رائدة مع كبرى الجامعات العالمية، بما يضمن تقديم تعليم عالي الجودة، وصناعة خريجين قادرين على الريادة والإبداع، والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة ودعم التنمية المستدامة في مصر والمنطقة.

وزير التعليم العالي جامعة المستقبل جامعة كورك الأيرلندية

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

الماتشا

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

زيت الأرجان

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

