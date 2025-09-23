قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب | هل البنادول يسبب التوحد

الحمل
الحمل
اسماء محمد

اثارت تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن خطورة الباراسيتامول في الحمل جدلا كبيرا في الأيام الماضية.

نصح دونالد ترامب،يوم الاثنين الماضي، بعدم إعطاء الباراسيتامول والبنادول للنساء أثناء فترة الحمل، وربطه بارتفاع خطر الإصابة بالتوحد لدى الأطفال رغم نصيحة الأطباء بعكس ذلك.

ترامب

قام دونالد ترامب بالتشكيك في فاعلية اللقاحات من دون الاستناد إلى أساس علمي.

رد الصحة العالمية 

و رد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق غاساريفيتش على سؤال حول تصريحات الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحفي ، أن بعض الدراسات القائمة على الملاحظة أشارت إلى وجود ارتباط محتمل بين التعرض للباراسيتامول خلال الحمل و مرض التوحد، لكن الأدلة لا تزال غير متسقة مازال الأمر يحتاج للبحث.

وأضاف المتحدث باسم الصحة العالمية أن العديد من الدراسات لم تثبت وجود مثل هذه العلاقة، منوها إلى الحذر قبل الاستنتاج بوجود علاقة سببية بين الباراسيتامول والتوحد.

التوحد

استخدامات الباراسيتامول 

يستخدم الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين للنساء الحوامل كمسكن للألم ونزلات البرد لأن الأدوية الأخرى مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين فهي ممنوعة خاصة في الشهور الأخيرة من الحمل.

الحمل الباراسيتامول منظمة الصحة العالمية البانادول التوحد ترامب

