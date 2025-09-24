قلت من بدري .. خالد الغندور ينتقد مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

علّق الإعلامي خالد الغندور، على تعادل الزمالك أمام الجونة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "فاكرين لما قلت والزمالك متصدر الدوري إن المدرب مش كويس ساعتها اتعملت حملة من صفحات وبعض جماهير الزمالك ان الكابتن التاريخي بيهد الفرقة سبحان الله ودلوقتي الكل بيهاجم المدرب وإن مش بيعرف يدير علي العموم خالد الغندور سابق بكثير".

وانتهت مواجهة الزمالك أمام الجونة بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة ليحافظ على صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الأهلي، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الغريمين التقليديين.



ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام الأهلي يوم الاثنين 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.