مدرب الجونة: لاعبونا قدّموا مباراة كبيرة أمام الزمالك.. وكنت واثقًا من العودة في النتيجة|فيديو

أعرب أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني لنادي الجونة، عن سعادته الكبيرة بالتعادل الذي حققه فريقه أمام نادي الزمالك بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال بيبو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: "اللاعبون قدموا مباراة كبيرة جدًا أمام الزمالك، وأنا سعيد بالمستوى الذي ظهروا به."

وأضاف: "موضوع حصول لاعبي الزمالك على إنذارات لتجنب الغياب أمام الجونة، وحتى يتمكنوا من المشاركة أمام الأهلي، استفز لاعبي فريقي."

وأكد بيبو أنه لم يشعر بالقلق بعدما حرمت العارضة فريقه من هدفين أمام الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان واثقًا من قدرة لاعبيه على العودة وتحقيق التعادل.