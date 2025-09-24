قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور

ساندي رضا

تعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، اليوم الأربعاء، الموافق 24 سبتمبر، خامس جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية التعدي على ياسين، تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، على الحكم عليه بالسجن المؤبد.


 

وقررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، في جلستها الماضية بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم الأربعاء لتكليف النيابة ودفاع المتهم بضم أوراق التحقيقات التي تتم مع متهمة أخرى بنيابة أمن الدولة العليا، بناء على طلب دفاع المتهم.

واستمعت المحكمة في جلستها الماضية لكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، ومناقشة من فريق الدفاع عن المجني عليه وعن المتهم.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها السابق في 30 أبريل الماضي بالسجن المؤبد على المتهم ص. ك، 79 عامًا، لاتهامه بهتك عرض الطفل ياسين، 5 سنوات، داخل المدرسة، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة هتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهديد، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الجسد البريء للطفل، وتهديدًا خطيرًا للمجتمع، الأمر الذي يستوجب العقوبة المشددة لردع المتهم وغيره.

البحيرة محافظ البحيرة الطفل ياسين محكمة إيتاى البارود

