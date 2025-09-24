النائب علي مهران: ملف الصحة على رأس أجندتي التشريعية

قال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف الصحة يأتي في مقدمة أولوياته على الأجندة التشريعية خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ ، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمنظومة الصحية يعد من أهم ركائز تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وأضاف "مهران" في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن هناك حاجة إلى تطوير التشريعات الصحية بما يتناسب مع التغيرات والمتطلبات الحديثة، سواء في ما يخص دعم المستشفيات الحكومية وتوفير الأدوية، أو تعزيز برامج الوقاية والرعاية الأولية.

وأكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصحة باعتباره أحد محاور الجمهورية الجديدة.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ على أن التعاون بين السلطة التشريعية والحكومة سيساهم في سد الفجوات الموجودة داخل المنظومة، ودعم الكوادر الطبية، بما ينعكس إيجابًا على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.