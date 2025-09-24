وكيل صحة الإسماعيلية: الكشف على 773 مواطنا في القافلة الطبية بقرية أبوخليفة حتى الآن

أكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الدكتورة ريم مصطفى أنه تم الكشف على 773 مواطنا في القافلة الطبية بقرية أبوخليفة حتى الآن بواقع 362 مواطنا خلال اليوم الأول للقافلة و 411 مواطنا خلال اليوم الثاني وذلك من خلال 6 عيادات تخصصية بالإضافة إلى خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.



جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة سير العمل بالقافلة الطبية رافقتها الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية بمديرية صحة الإسماعيلية.



وذكر بيان صدر عن مديرية الصحة بالإسماعيلية اليوم /الأربعاء/ أن الدكتورة ريم مصطفى التقت مع فريق الطاقم الطبي واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة، وأن القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بقرية أبوخليفة التابعة لإدارة التل الكبير الصحية تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة" للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية حيث استقبلت 240 مواطنا بعيادة الباطنة، و47 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 55 سيدة بالإضافة إلى استقبال 184 حالة بعيادة الأطفال بينما استقبلت 74 حالة بعيادة الجلدية، أما عيادة الرمد استقبلت 89 مواطنا.. فضلا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانا.. فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

