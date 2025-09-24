حماية المستهلك: ضبط 46 قضية بمخالفات متنوعة خلال حملة بالمقطم

قاد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومرافقوه من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، حملة ليلة مُكبرة ومفاجئة علي الأسواق بمنطقة المُقطم بمحافظة القاهرة.

استهدفت الحملة المتابعة الميدانية والوقوف على مدى التزام التجار ومنافذ البيع بالضوابط القانونية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة استجابة التجار لمبادرة خفض الأسعار التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخرا لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وذلك في إطار جهود الجهاز المستمرة لفرض الانضباط بالأسواق والتصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلكين .

بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز، عدداً من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمنطقة المقطم، لمتابعة السلع الغذائية وخاصة الإستراتيجية منها والتأكد من الإعلان عن الأسعار والبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وكذا التأكد من الإلتزام التجار والبائعين بمبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقتها الحكومة مؤخرا بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.

كما تفقد ابراهيم السجيني، عددا من المحال التجارية لبيع الملابس والمستلزمات المدرسية وأفران العيش السياحية والأفرنجية لمتابعة مدي الإلتزام بالأسعار والبيع وفقاً لما هو مُعلن عنه ، فضلا عن التأكد من جدية العروض والتخفيضات المُعلنة.

في ذات السياق، حرص رئيس الجهاز خلال جولته، علي لقاء المواطنين وسؤالهم عن جودة السلع والمنتجات، و مدى رضائهم عن الأسعار لا سيما بعد اطلاق الحكومة لمبادرة خفض الأسعار.

وأوضح المواطنون أن هناك انخفاض حقيقي للعديد من السلع عما كان من قبل، وهناك سلع بالفعل تأثرت بالإنخفاضات ولايزال هناك بعض السلع انخفاضاتها بطيئة، مُطالبين أجهزة الدولة بمواصلة التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع .

وأشار السجيني إلى أن المواطن يُعد طرفًًا رئيسيًا وشريكًا أساسيًا في منظومة الرقابة، موضحًا أن ما يقدمه المواطنون من بلاغات واستغاثات يُمثل امتدادًا رقابيًا لآلية عمل الجهاز داخل المجتمع، ودليلًا على ارتفاع مستوى الوعي العام.

وأكد أن تفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات يُعد أحد أهم أدوات إنفاذ القانون وضمان استقرار الأسواق والتصدي لكافة صور الممارسات السلبية وغير المنضبطة.

وأسفرت جهود الحملة الرقابية المفاجئة عن ضبط "46 قضية" تلاعب في الأسعار، والإعلان عن تخفيضات وهمية، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، واختلافات بين السعر المدون على الرف والسعر عند الكاشير.

وعلي الفور وجه رئيس جهاز حماية المستهلك بتحرير المحاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية يأتيان على رأس أولويات عمل الجهاز، ويحظيان باهتمام بالغ من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس ارادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ما تم رصده خلال جولة اليوم يعكس انحسارًا ملحوظًا في حجم المخالفات، فضلًا عن تراجع واضح في أسعار السلع، لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطنين وتمس احتياجاتهم اليومية، مؤكدًا أن تلك النتائج تأتي انعكاسًا مباشرًا لجهود الدولة في مبادرة خفض الأسعار، ولتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية.

كما شدد على أن الجهاز مُستمر في متابعة الأسواق بشكل يومي لضمان استقرارها ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

ولفت إلى التحديات الكُبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار ووعي المواطن.

وشدد على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها وانخفاض معدلات التضخم مقارنة بالأعوام السابقة .

وشدد إبراهيم السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بقواعد المنافسة في السوق المصري.

وأكد أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كافة المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.