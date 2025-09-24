تصعيد جديد في الأقصى.. إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام جماعي للمستوطنين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن أكثر من 300 مستوطن اقتحموا صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

إغلاق باب المغاربة بعد الاقتحام

وأشارت القناة إلى أنه تم إغلاق باب المغاربة، وهو أحد الأبواب الرئيسية المؤدية إلى المسجد الأقصى، عقب انتهاء مجموعات المستوطنين من اقتحامهم، وهي خطوة متكررة يستخدمها الاحتلال لتنظيم عمليات الاقتحام اليومية.

توتر متزايد داخل المسجد الأقصى

تأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد التوتر داخل المسجد الأقصى، بالتزامن مع دعوات جماعات يهودية متطرفة لتكثيف اقتحاماتها للمسجد خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يُنذر بتصعيد خطير في مدينة القدس المحتلة.