أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اعتداء وحشي على مدرس في القليوبية.. الوزارة تتدخل والنقابة العامة تشيد
49.7 % ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
محافظات

وزيرة التنمية المحلية توجه بحل مشكلات أهالي وادي مجيرح بدهب

وزيرة التنمية المحلية خلال زيارتها وادي مجيرح
وزيرة التنمية المحلية خلال زيارتها وادي مجيرح
ايمن محمد

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بالبحث عن حلول عاجلة لمشكلات أهالي وادي مجيرح بمدينة دهب في جنوب سيناء.

 وأكدت الوزيرة، خلال زيارتها التفقدية للمدينة ولقائها بعدد من الأسر، أن الدولة حريصة على متابعة احتياجات المواطنين في المناطق البعيدة، وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم.

​وتركزت التوجيهات على عدة محاور، حيث طالبت ببحث توفير فرص لسكان الوادي ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ودراسة إمكانية تطبيق حلول الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء. كما نصحت الأسر بالبحث عن فرص عمل جديدة خارج الوادي لزيادة مصادر دخلهم.

​وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية ومحافظة جنوب سيناء لوضع حلول عاجلة ومستدامة، وأشارت إلى أنها ستتابع تنفيذ المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن أبناء الوادي جزء أصيل من المجتمع، وأن الدولة ستدعمهم خاصة في مجالات التعليم والصحة. وقد رافق الوزيرة في جولتها اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب، وعدد من قيادات وزارتي والتنمية المحلية.

جنوب سيناء وادي مجيرح مشكلات فرص وزير التنمية المحلية

