وزيرة التنمية المحلية توجه بحل مشكلات أهالي وادي مجيرح بدهب

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بالبحث عن حلول عاجلة لمشكلات أهالي وادي مجيرح بمدينة دهب في جنوب سيناء.

وأكدت الوزيرة، خلال زيارتها التفقدية للمدينة ولقائها بعدد من الأسر، أن الدولة حريصة على متابعة احتياجات المواطنين في المناطق البعيدة، وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم.

​وتركزت التوجيهات على عدة محاور، حيث طالبت ببحث توفير فرص لسكان الوادي ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ودراسة إمكانية تطبيق حلول الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء. كما نصحت الأسر بالبحث عن فرص عمل جديدة خارج الوادي لزيادة مصادر دخلهم.

​وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية ومحافظة جنوب سيناء لوضع حلول عاجلة ومستدامة، وأشارت إلى أنها ستتابع تنفيذ المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن أبناء الوادي جزء أصيل من المجتمع، وأن الدولة ستدعمهم خاصة في مجالات التعليم والصحة. وقد رافق الوزيرة في جولتها اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب، وعدد من قيادات وزارتي والتنمية المحلية.