فن وثقافة

14 مساحة فنية تحتضن فعاليات مهرجان دي-كاف في دورته الـ13

أحمد البهى

يستعد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) لإطلاق دورته الثالثة عشرة في الفترة من 1 إلى 26 أكتوبر المقبل، عبر 14 مساحة فنية متنوعة تشمل المسارح وقاعات العرض والسينمات والحدائق والمساحات متعددة الاستخدامات. ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر مع شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، الشريك الداعم للمهرجان منذ انطلاقه عام 2012.

يفتتح بيت طولون برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة بالمعرض "أصداء: ما بين الذاكرة والمادة" (مصر/كندا)، الممتد على مدار فترة المهرجان. كما تستضيف ساحة روابط للفنون مجموعة من العروض المميزة، من بينها العرض المسرحي "بعد بعد بكرا" (مصر/سويسرا) يومي 1 و2 أكتوبر، وعرض "إلكتروفلامنكو 3.0" من إسبانيا يوم 4 أكتوبر، إلى جانب عرض "الحساب" (إنجلترا/فرنسا) يومي 15 و16 أكتوبر.

وتستضيف ساحة روابط ضمن برنامج الفنون البصرية والوسائط الحديثة عرض "بلا نهاية" من المجر يوم 18 أكتوبر، يليه العرض المصري "قصة…" يومي 21 و22 أكتوبر. وفي 24 أكتوبر، يقدم ساحة روابط للفنون عرضي رقص معاصر: "اتفاقية الاهتمام المتبادل" (مصر/سنغافورة)، و"الحزن يخيم عليّ" (مصر/إيرلندا).. وتُختتم الفعاليات في 26 أكتوبر بعروض الرقص المعاصر "أحضان فارغة" (فلسطين)، إلى جانب عروض أخرى: "يقظة"، و"شبر وقبضة".

يُذكر أن ساحة روابط للفنون، الذي تأسس عام 2005، أصبح من أبرز المسارح المستقلة في مصر، حيث تستضيف ساحة روابط أكثر من 200 عرض سنويًا، مما يرسخ دورها الحيوي في إثراء ودعم المشهد الثقافي والفني بالبلاد.

وتستضيف عمارة الشوربجى معرض "شوك وصبار" في الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر، إلى جانب عرض "جرثومة الحرب" (فلسطين/المملكة المتحدة) ضمن برنامج فنون الوسائط الحديثة. أما مسرح الفلكي فيقدّم باقة من العروض الدولية المتميزة، منها عرض "نور" (مصر/فلسطين) في 19 أكتوبر، و"درون: شهادات وموسيقى" (سوريا/الولايات المتحدة) يومي 22 و23 أكتوبر، و"غزّة، أيها الفرح" من فلسطين يوم 23 أكتوبر، بالإضافة إلى العرض اللبناني "الجسد السيمفوني" يومي 25 و26 أكتوبر.


كما تستقبل عمارة الفريدة عرض "طقوس الأسطح" (مصر/هولندا) يومي 10 و11 أكتوبر، فيما تحتضن حديقة الطفل بالعجوزة حفل إطلاق مشروع "برجولا: مسرح في الحديقة" يوم 10 و 11 أكتوبر. ويُعرض على "ذا فاكتوري" العمل المسرحي "لورانس" (العراق/الإمارات) من 22 إلى 24 أكتوبر.


أما في الهنجر، فيُقدم العرض المغربي "كيلومترات من المقاومة" يومي 24 و25 أكتوبر، يليه العرض التونسي "عيشوشة" يوم 26 أكتوبر، بينما يستضيف المعهد الفرنسي عرض "صدى" يومي 24 و25 أكتوبر. ويحتضن بيت السناري البرنامج المهني من 23 إلى 26 أكتوبر.

كما تستقبل ساحة سينما راديو عرض "إنترفيرنس تونس" من 23 إلى 26 أكتوبر، فيما يُعرض على ستوديو تخشينه بمعهد جوته عرض تركيبي صوتي "صلح" أيام 23 و24 و25 أكتوبر. ويشارك مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية بعرض "إلكتروفلامنكو 3.0" يوم 2 أكتوبر، والعرض المسرحي "الحساب" (فرنسا/المملكة المتحدة) يوم 18 أكتوبر. أما في القاهرة، فيستضيف مركز النهضة/الجزويت العرض اللبناني "Stop Calling بيروت" يومي 22 و23 أكتوبر، إلى جانب عرض "الظل الطويل لألويس برونر" (فرنسا/ألمانيا/سوريا) يومي 25 و26 أكتوبر.

