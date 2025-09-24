قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات أعمال السنة وتفاصيل تقييم طلاب صفوف النقل "الابتدائي والإعدادي والثانوي"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل درجات أعمال السنة المطبقة على طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي

يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها التحريرية والشفهية والمهارية بصورة شهرية على ان يتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسي ، وتكون درجة التقييم الشهري 100 درجة تقسم كالتالي :

20 درجة لكراسة الحصة.
20 درجة لكراسة الواجب.
20 درجة للتقييم الأسبوعي.
20 درجة لكراسة النشاط.
10 درجات للمهام الشفهية.
5 درجات للمهام المهارية.
5 درجات للحضور والمواظبة.

ويلتزم المعلم بتسجيل درجات هذه المهام لكل تلميذ في سجل يعده المعلم ، ويتضمن توقيع موجه الصفوف الأولى ومدير المدرسة وفي نهاية كل فصل دراسي ، يتسلم ولي الامر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ وذلك باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:

  • يفوق التوقعات دائما : من 85% الى 100% ويعبر عنه باللون الأزرق.
  • يلبي التوقعات : من 65% لأقل من 85% ويعبر عنه باللون الأخضر.
  • يلبي التوقعات أحيانا : من 50% لأقل من 65% ويعبر عنه باللون الأصفر.
  • أقل من المتوقع :اقلل من 1% الى اقل من 50% ويعبر عنه باللون الأحمر.

الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي

ويعتمد نظم التقييم على قيام مخرجات المناهج الدراسية المطورة ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي كما يلي:

  • تخصص 40 درجة للتقييم الشهري ضمن درجات أعمال السنة لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، كالتالي:
    5 درجات لتقييم الشهر الأول.
    5 درجات لتقييم الشهر الثاني.
    5 درجات لكراسة الواجب.
    5 درجات لكراسة النشاط.
    5 درجات للتقييم الأسبوعي.
    10 درجات للمهام الأدائية.
    5 درجات للمواظبة والسلوك.
  •  تخصص 60 درجة لامتحان الفصل الدراسي، ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية.

وتنقسم التقييمات في الفصل الدراسي الواحد إلى 3 :

تقييم شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العامة الدراسي وحتى نهاية شهر أكتوبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

تقييم شهري ثان: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

وتخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

الامتحان النهائي: يعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في الفصلل الدراسي كاملا، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على محموع الدرجات الثلاث، بالإضافة لدرجات المهام الادائية وكراسة الواجب وكراسة النشاط والتقييم الأسبوعي والمواظبة والسلوك.

 

الصفين الأول والثاني الإعدادي

في الصفين الأول والثاني الاعدادى، توزع درجات أعمال السنة بواقع ( 5 درجات حضور + 5 درجات تقييم أسبوعي + 5 درجات للسلوك + 5 درجات لكشكول الحصة والواجب)

وتوزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية واحدة او نشاط تربوي واحد للصفين الأول والثاني الاعدادي على النحو التالي :

  • امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 %.
  • اختبار شهري: 15 %.
  • اختبار شهري ثاني: 15 %.
  • السلوك والمواظبة: 10%.
  • كراس الواجب: 10%.
  • الاختبارات الأسبوعية: 20%.

ويتم رد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل دراسي في ضوء النهايات العظمة وفقا للمعادلة التالية: متوسط درجة الطالب × النهاية الصغرى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب.

الصفين الأول والثاني الثانوي

- درجات أعمال السنة في الصف الأول الثانوي (البكالوريا- والثانوية العامة) :

 15% اختبار شهر أول 

 15% اختبار شهر ثان 

 10% للسلوك والمواظبة 

15% كشكول الحصة والواجب 

 15% التقييم الأسبوعى.

 امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول 30% - امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني 30%.

أما عن أعمال السنة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام فهي كالتالي :

15% اختبار شهر أول 

 15% اختبار شهر ثان 

 10% للسلوك والمواظبة 

15% كشكول الحصة والواجب 

 15% التقييم الأسبوعى.

 امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول 30% - امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني 30%.

