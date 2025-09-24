الزراعة: تسجيل 62 مبيدا و118 سمادا و41 وحدة إنتاج عضوي خلال العام الجاري

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وأنشطة المعمل المركزي للزراعة العضوية، في تسجيل المدخلات الزراعية العضوية، خلال العام الجاري بما يساهم في تعزيز الزراعة المستدامة.

وقال الدكتور سعد جعفر مدير المعمل، أن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة، لتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع لزيادة معدلات الإنتاج والوصول إلى أفضل مستويات الأداء.

وأشار جعفر الى انه تم تسجيل 62 مبيد عضوي، مع وجود 14 مبيد آخر قيد التسجيل، فضلا عن تسجيل 118 صنف سماد عضوي، إضافة إلى تسجيل 41 وحدة إنتاج عضوي، بالإضافة إلى 12 وحدة تحت التسجيل.

واضاف مدير المعمل، أنه فيما يتعلق بمكاتب المطابقة، فتم تسجيل 4 مكاتب من أصل 11 مكتبًا تعمل في مصر، كما تم تسجيل 3 شركات استشارية و3 مكاتب علمية، ذلك بالإضافة إلى تسجيل 13 مزرعة عضوية، مع 6 مزارع أخرى قيد التسجيل.

وشدد جعفر على التزام المعهد بتوفير كافة أشكال الدعم للقطاع الزراعي العضوي، مما يساهم في نموه ويعزز مكانة مصر في مجال الزراعة المستدامة، وذلك في إطار رؤية الوزارة نحو مستقبل زراعي يعتمد على الممارسات الصديقة للبيئة، ويدعم الأمن الغذائي للمواطنين، لافتا إلى تكثيف الجهود، لتسجيل مختلف المدخلات العضوية، والتي تشمل: مبيدات حيوية، مبيدات عضوية، مستخلصات نباتية، فرمونات، أعداء حيوية، أعداء حيوية، نحل عضوى، فضلا عن النحل الطنان، المخصبات الحيوية، والأسمدة والتقاوي العضوية، والمزارع السمكية والحيوانية، فضلا عن الشركات الاستشارية التي تعمل فى مجال التسجيل العضوي، كذلك مخازن المدخلات العضوية، ووحدات انتاجها، إضافة إلى قاعدة البيانات للمدخلات العضوية.

وتابع ان تلك الإجراءات تأتي طبقا لرؤية الوزارة وجهود تقليل نسب استخدام المبيدات الكيماوية والاسمدة المعدنية، والتوسع فى استخدام الاسمدة العضوية والمخصبات الحيوية، فضلا عن توفيرها، للمزارعين بأسعار مخفضة، الأمر الذي من شأنه أيضا فتح آفاق أوسع لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية للخارج، وزيادة تنافسيتها في الخارج.