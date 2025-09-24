قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة
أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك
أخبار البلد

الزراعة: تسجيل 62 مبيدا و118 سمادا و41 وحدة إنتاج عضوي خلال العام الجاري

تسجيل المبيدات
تسجيل المبيدات
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وأنشطة المعمل المركزي للزراعة العضوية، في تسجيل المدخلات الزراعية العضوية، خلال العام الجاري بما يساهم في تعزيز الزراعة المستدامة.

وقال الدكتور سعد جعفر مدير المعمل، أن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة، لتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع لزيادة معدلات الإنتاج والوصول إلى أفضل مستويات الأداء.

وأشار جعفر الى انه تم تسجيل 62 مبيد عضوي، مع وجود 14 مبيد آخر قيد التسجيل، فضلا عن تسجيل 118 صنف سماد عضوي، إضافة إلى تسجيل 41 وحدة إنتاج عضوي، بالإضافة إلى 12 وحدة تحت التسجيل.

واضاف مدير المعمل، أنه فيما يتعلق بمكاتب المطابقة، فتم تسجيل 4 مكاتب من أصل 11 مكتبًا تعمل في مصر، كما تم تسجيل 3 شركات استشارية و3 مكاتب علمية، ذلك بالإضافة إلى تسجيل 13 مزرعة عضوية، مع 6 مزارع أخرى قيد التسجيل.

وشدد جعفر على التزام المعهد  بتوفير كافة أشكال الدعم للقطاع الزراعي العضوي، مما يساهم في نموه ويعزز مكانة مصر في مجال الزراعة المستدامة، وذلك في إطار رؤية الوزارة نحو مستقبل زراعي يعتمد على الممارسات الصديقة للبيئة، ويدعم الأمن الغذائي للمواطنين، لافتا إلى تكثيف الجهود، لتسجيل مختلف المدخلات العضوية، والتي تشمل: مبيدات حيوية، مبيدات عضوية، مستخلصات نباتية، فرمونات، أعداء حيوية، أعداء حيوية، نحل عضوى، فضلا عن النحل الطنان، المخصبات الحيوية، والأسمدة والتقاوي العضوية، والمزارع السمكية والحيوانية، فضلا عن الشركات الاستشارية التي تعمل فى مجال التسجيل العضوي، كذلك مخازن المدخلات العضوية، ووحدات انتاجها، إضافة إلى قاعدة البيانات للمدخلات العضوية.

وتابع ان تلك الإجراءات تأتي طبقا لرؤية الوزارة وجهود تقليل نسب استخدام المبيدات الكيماوية والاسمدة المعدنية، والتوسع فى استخدام الاسمدة العضوية والمخصبات الحيوية، فضلا عن توفيرها، للمزارعين بأسعار مخفضة، الأمر الذي من شأنه أيضا فتح آفاق أوسع لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية للخارج، وزيادة تنافسيتها في الخارج.

مبيد سماد إنتاج عضوي الزراعة وزارة الزراعة المدخلات الزراعية المدخلات الزراعية العضوية تعزيز الزراعة تعزيز الزراعة المستدامة

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

محاولة اغتيال ترامب

المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل

ارشيفية

بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفـ.جور داخل نادي صحي

المتهم

يحمل سلاحا أبيض ودرعا حديدية.. القبض على عاطل بالأسكندرية

ارشيفية

النيابة العامة تحذر من تداول المقاطع الجنائية المصورة خارج القنوات الرسمية

بالصور

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

