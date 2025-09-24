محافظ قنا يبحث مع المستثمرين خطة تسويق المناطق الصناعية لتعزيز فرص الاستثمار

بحث محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، خلال اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين بهو بنجع حمادي وكلاحين قفط، خطة تسويق المنطقتين الصناعيتين وآليات جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك بحضور مدير المنطقة الصناعية بكلاحين قفط مجدي محمد عطا، ومدير إدارة الاستثمار عبد الرحيم محمد، وممثل المنطقة الصناعية بهو سعودي عبد الظاهر.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، مؤشرات نجاح الخطة التسويقية التي تستهدف رفع معدلات الإشغال، وزيادة القيمة الاقتصادية المضافة، وقياس رضا المستثمرين وأصحاب المصانع، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدًا أن الخطة تركز على دعم الصناعات القائمة على التصنيع الزراعي وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، باعتبارها صناعات واعدة قادرة على تعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية، وتوفير الأسمدة محليا، وزيادة حجم الصادرات، وذلك من خلال مجمعات صناعية متكاملة تعتمد على الخامات المحلية وتدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار عبد الحليم إلى أهمية تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، من خلال تحويلها إلى منتجات غذائية ذات جودة وقيمة أعلى، بما يعود بالنفع على المزارعين والدولة في آن واحد، مشددا على ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمحافظة وعلى رأسها خام الفوسفات، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز الصناعات الوطنية.

وفي هذا السياق، أوضح المحافظ أن المنطقة الصناعية بهو نجع حمادي تتمتع بموقع استراتيجي وقربها من مصادر الخامات، فضلًا عن توافر بنية تحتية متكاملة ووجود مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة خدمات متكاملة.

أما المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، فتتميز بارتباطها بثلاثة طرق رئيسية وقربها من المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي الغنية بالمواد الخام والمعادن مثل الذهب والنحاس والحديد والفوسفات والجرانيت، مما يمنحها ميزة تنافسية لإنشاء صناعات تعدينية وتحويلية كبرى.

وحرص المحافظ، خلال الاجتماع، على الاستماع لمطالب المستثمرين والتحديات التي تواجههم، مؤكدًا أهمية المرونة في التعامل معهم، وموجها بضرورة العمل بأفكار مبتكرة وخارج الصندوق لحل المشكلات بشكل فوري.

وشدد على أن المحافظة ستواصل تقديم التيسيرات المطلوبة لدعم قطاع الصناعة وتوفير بيئة استثمارية محفزة، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

