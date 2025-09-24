قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
النقل توقع مع جايكا اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى
الائتلاف الوطني يشيد باستجابة وزير العدل لأزمة إقرارات الذمة المالية لمرشحي النواب
مستشفيات غزة تستقبل 64 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
تغريم ثنائي الدوري الأسترالي وتجنب إيقافهم

أُمر لاعبا فريق ماك آرثر بولز السابقان، كلايتون لويس وكارين باكوس، بدفع غرامات قدرها 10 آلاف دولار أسترالي، لكنهما أفلتا من الإدانة لدورهما في فضيحة مراهنات شملت التلاعب بالبطاقات الصفراء في مباريات الدوري الأسترالي.
مثل لاعبا خط الوسط النيوزيلندي السابقان لويس وباكوس أمام محكمة في سيدني يوم الأربعاء للنطق بالحكم بعد إقرارهما بالذنب في ارتكاب سلوك يُفسد نتيجة المراهنة على حدث.
واعترف اللاعبان بتلقيهما مدفوعات قدرها 10 آلاف دولار أسترالي لكل منهما من قائد النادي أوليسيس دافيلا لضمان إصدار بطاقات صفراء في عدة مباريات بالدوري الأسترالي أواخر عام 2023.
ولم يُقدم دافيلا، وهو مواطن مكسيكي، إقرارًا بالذنب في تسع تهم موجهة إليه. وسيُمثل أمام المحكمة يوم الخميس.
سيقضي لويس وباكوس أمرًا بالإفراج المشروط لمدة عامين، وهو حكم غير احتجازي في أستراليا يسمح للمخالفين بالبقاء في المجتمع بشروط. 
يأتي الحكم على الثنائي بعد شهر من تغريم ريكو دانزاكي، لاعب خط وسط ويسترن يونايتد السابق، 5000 دولار أسترالي وإدانته بالاحتيال لتعمده الحصول على بطاقات صفراء في مباريات الدوري الأسترالي ليتمكن هو وصديقه من الاستفادة من الرهانات في مكاتب المراهنات.

