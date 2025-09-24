تغريم ثنائي الدوري الأسترالي وتجنب إيقافهم

أُمر لاعبا فريق ماك آرثر بولز السابقان، كلايتون لويس وكارين باكوس، بدفع غرامات قدرها 10 آلاف دولار أسترالي، لكنهما أفلتا من الإدانة لدورهما في فضيحة مراهنات شملت التلاعب بالبطاقات الصفراء في مباريات الدوري الأسترالي.

مثل لاعبا خط الوسط النيوزيلندي السابقان لويس وباكوس أمام محكمة في سيدني يوم الأربعاء للنطق بالحكم بعد إقرارهما بالذنب في ارتكاب سلوك يُفسد نتيجة المراهنة على حدث.

واعترف اللاعبان بتلقيهما مدفوعات قدرها 10 آلاف دولار أسترالي لكل منهما من قائد النادي أوليسيس دافيلا لضمان إصدار بطاقات صفراء في عدة مباريات بالدوري الأسترالي أواخر عام 2023.

ولم يُقدم دافيلا، وهو مواطن مكسيكي، إقرارًا بالذنب في تسع تهم موجهة إليه. وسيُمثل أمام المحكمة يوم الخميس.

سيقضي لويس وباكوس أمرًا بالإفراج المشروط لمدة عامين، وهو حكم غير احتجازي في أستراليا يسمح للمخالفين بالبقاء في المجتمع بشروط.

يأتي الحكم على الثنائي بعد شهر من تغريم ريكو دانزاكي، لاعب خط وسط ويسترن يونايتد السابق، 5000 دولار أسترالي وإدانته بالاحتيال لتعمده الحصول على بطاقات صفراء في مباريات الدوري الأسترالي ليتمكن هو وصديقه من الاستفادة من الرهانات في مكاتب المراهنات.