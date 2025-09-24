قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
النقل توقع مع جايكا اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى
الائتلاف الوطني يشيد باستجابة وزير العدل لأزمة إقرارات الذمة المالية لمرشحي النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسمى مريم.. القبض على الطالبة صاحبة الفيديو الشهير

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى الفتيات بالتعدى على أخرى بالسب حال تواجدهما أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من إحدى السيدات وبصحبتها نجلتها طالبة "مصابة بكدمة بالرأس" مقيمتان بدائرة القسم، بقيام (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها حال تواجدهما أمام إحدى المدارس بدائرة القسم على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب اللهو.

تم ضبط الأخيرة وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

