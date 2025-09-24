أسمى مريم.. القبض على الطالبة صاحبة الفيديو الشهير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى الفتيات بالتعدى على أخرى بالسب حال تواجدهما أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من إحدى السيدات وبصحبتها نجلتها طالبة "مصابة بكدمة بالرأس" مقيمتان بدائرة القسم، بقيام (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها حال تواجدهما أمام إحدى المدارس بدائرة القسم على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب اللهو.

تم ضبط الأخيرة وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.