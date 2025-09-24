استشهاد السطري.. الاحتلال يقـ.تل أحد أهم لاعبي الكرة بغزة

استشهد المهاجم الفلسطيني محمد السطري عن عمر 36 عاماً، بعدما أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ارتقى السطري شهيد أثناء انتظار المساعدات الإنسانية في منطقة "الشاكوش"، شمالي غرب مدينة "رفح".

قالت "روسيا اليوم"، إن محمد السطري كان يعد من أبرز اللاعبين في قطاع غزة، ولعب في صفوف العديد من الأندية المنتمية للقطاع مثل القادسية، خدمات رفح، شباب رفح، الصداقة، خدمات خانيونس وأهلي النصيرات.

كما وقع محمد السطري على عقود لعب مع بعض أندية المحافظات الشمالية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي منع انتقاله رسميا بحجة رفض أمني.

وحسب إحصائيات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، واللجنة الأولمبية، فإن عدد الشهداء الرياضيين وصل إلى أكثر من 850 شهيداً، بينما دمر الاحتلال مئات المنشآت والملاعب بشكل كلي، وحول ما تبقى منها لثكنات عسكرية ومراكز اعتقال للمدنيين.

