الكرملين: بوتين "يمد يده" للولايات المتحدة بمقترحه بشأن معاهدة "نيو ستارت"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يمد يده" إلى الولايات المتحدة بمقترحه بشأن مستقبل معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية نيو ستارت.



وأوضح بيسكوف في تصريحات إذاعية، نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء: "هذه مسألة معقدة للغاية. في هذه الحالة، بالطبع، الرئيس بوتين يمد يده. لكن هناك تحفظ مهم: جميع مقترحاتنا، فضلا عن الإرادة السياسية الحسنة لبوتين، ستظل قابلة للتطبيق فقط إذا اتخذت واشنطن موقفا مماثلا".



وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد تلقت بالفعل أي رد من واشنطن، قال بيسكوف "بتهكم": “على ما يبدو، لم يمنح فلاديمير زيلينسكي الرئيس دونالد ترامب فرصة لصياغة موقف ردا على هذه المبادرة من الرئيس بوتين”



كما أكد المتحدث الروسي أن موضوع الاستقرار والأمن الاستراتيجيين قد أُثير في محادثات بوتين وترامب، غير أنه "لم تجر مناقشات جوهرية" في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن بوتين أشار، خلال اجتماع مع مجلس الأمن الروسي أمس الأول، إلى استعداد روسيا مواصلة الالتزام بالحدود الكمية الرئيسية المنصوص عليها في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن لمدة عام واحد بعد انتهاء صلاحيتها في فبراير 2026. ومع ذلك، شدد على أن هذا الإجراء لن يكون قابلا للتطبيق إلا إذا ردت واشنطن بالمثل.

