عمدة لندن يصف ترامب بـ"العنصري والمعادي للإسلام"

اتهم صادق خان، عمدة لندن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعنصرية ومعاداة الإسلام والنساء، بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الأخير خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف فيها خان بأنه "عمدة فاشل" وزعم أن العاصمة البريطانية "تتجه نحو تطبيق الشريعة".

وأثارت تصريحات ترامب، التي جاءت مساء أمس الثلاثاء، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية البريطانية. فقد سارع وزير الصحة في حكومة حزب العمال، ويس ستريتينغ، إلى الدفاع عن خان، مشيدًا به باعتباره شخصية “تدافع عن التنوع والاختلاف”، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

بينما اختار وزير العمل والمعاشات، بات مكفادن، تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع ترامب، مكتفيًا بالتأكيد على أن "لندن تظل مدينة عالمية كبرى".

خان رد بقوة على تصريحات الرئيس الأمريكي، قائلاً: "أعتقد أن ترامب أظهر أنه عنصري، متحيز ضد النساء، كاره للنساء ومعادٍ للإسلام". كما وجه انتقادًا ضمنيًا لقيادات في حزب العمال، بمن فيهم رئيس الوزراء كير ستارمر، لعدم إدانتهم العلنية لتصريحات ترامب، مضيفًا أن "العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة يجب أن تمنح بريطانيا الثقة لتصحيح أخطاء واشنطن عند الضرورة".

وأشار خان إلى أن لندن ما زالت تحتفظ بجاذبيتها العالمية، مستشهداً بتزايد أعداد السياح والمستثمرين الأمريكيين في العاصمة البريطانية، مؤكداً أنها "واحدة من أعظم مدن العالم" في مجالات الثقافة والاستثمار والرياضة.

الخلاف بين ترامب وخان ليس جديدًا، إذ يعود إلى عام 2015 حين انتقد عمدة لندن تصريحات المرشح الجمهوري آنذاك التي دعت إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، تكرر تبادل الانتقادات بين الجانبين، حيث وصف ترامب خان الأسبوع الماضي بأنه "من بين أسوأ عمد العالم".

ويسلط التوتر الجديد بين خان وترامب الضوء على حساسية العلاقات بين لندن وواشنطن، في وقت يؤكد فيه مراقبون أن الخطاب الشعبوي قد يترك أثرًا سلبيًا على "العلاقة الخاصة" التي طالما وصفت بأنها حجر الزاوية في السياسة الخارجية البريطانية.