خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
السفير الياباني: مترو القاهرة هو المشروع الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
وكيل الأزهر: نستقبل أكثر من 20 ألف طالب إندونيسي وهم سفراء لنا في بلادهم
صحيفة إسرائيلية: ترامب يقترح إدارة عربية لغزة لمدة 3 سنوات ويستبعد حماس
جامعة بنها تطلق مبادرة لمسة وفاء لرعاية كبار السن بالقليوبية

إبراهيم الهواري

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها  مبادرة "لمسة وفاء" لرعاية كبار السن ، وذلك في إطار دور الجامعة الخدمي والمجتمعي.


جاء ذلك بحضور الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق الأستاذة رانيا معتز  أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس  الجامعة  أن إطلاق الجامعة للمبادرة يأتي ضمن خطة مستمرة لقطاع خدمة المجتمع بتنظيم زيارات إنسانية لعدد من دور رعاية المسنين بمحافظة القليوبية وتقديم الدعم لكافة الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع بهدف تقديم رعاية صحية ونفسية واجتماعية متكاملة لكبار السن، بما يجسد رسالة الجامعة في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل.


وأضاف " الجيزاوي " أن المبادرة رسالة موجه إلى المجتمع بضرورة الاهتمام بالمسنين وعدم إغفال احتياجاتهم، مؤكدا أن رعايتهم مسؤولية مشتركة بين الأسرة، والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية والطبية، فهم كنز من الخبرات وقيمة إنسانية لا تُقدّر بثمن ، لافتا أن رعاية المسنين ليست تفضّلًا، بل وفاءً مستحقًا لمن أعطوا بلا حدود.


من جانبها أضافت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة قامت بتنظيم قافلة طبية شاملة ضمّت تخصصات: الباطنة، الرمد ، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة المخ والأعصاب حيث تم الكشف علي الحالات وعمل نظارات مجانية وصرف العلاج وتحويل بعض الحالات لمستشفيات بنها الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية.

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

جمال شعبان يكشف حقيقة تسبب مسكن شهير في إصابة الجنين بالتوحد

احذر.. الإفراط في تناول الخس يصيبك بهذا المرض

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

بخطوات سهلة مثل المحترفين.. طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

