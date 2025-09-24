ربنا يعوضها.. ابن شقيقة إيمان الطوخي يحتفل بعيد ميلاد خالته

حرص أحمد محسن، ابن شقيقة الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، على تهنئة خالته بمناسبة عيد ميلادها، متمنياً لها دوام الصحة والعافية.

وكتب أحمد محسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “النهاردة عيد ميلاد خالتي ايمان ( ٢٤ سبتمبر ) وده تاريخ ميلادها الصحيح لان فيه مصادر في الإنترنت والسوشيال ميديا ذاكرين انها مولودة في شهر يناير وده مش صح”.

وتابع: “بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يديها الصحة ويخليها لينا”.

واختتم: “ويعوضها في السنين اللي جاية باذن اللّٰه بكل السعادة والخير عن كل الاحباط والحزن والضغوط اللي شافتها طول حياتها بالذات في ال ٢٨ سنة الأخيرة اللي سابت فيها الساحة الفنية من سنة ١٩٩٧”.

وعلى رغم مرور أكثر من عقدين على اعتزالها وابتعادها الكامل عن الساحة الفنية، عادت الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي لتتصدر المشهد الإعلامي، ليس من خلال عمل فني أو ظهور إعلامي، وإنما بسبب موجة من الشائعات والادعاءات التي ارتبطت باسمها من جديد، وهذه المرة تم تداول أخبار تدّعي وجود علاقة قديمة بين الطوخي والرئيس الراحل حسني مبارك، بل وذهبت بعض الأصوات إلى حد الزعم بوجود “ابنة غير معلنة”.

وأكد أحمد محسن نجل شقيقة الفنانة إيمان الطوخي عدم صحة هذه الشائعات وقال عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "في النهاية لا يصح إلا الصحيح، ان شاء الله ربنا حيعوضك بكل خير عن كل الافتراء والظلم والإشاعات السخيفة اللي حصلت الحمد لله".