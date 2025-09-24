الخارجية الإيرانية تدين قيود واشنطن على دبلوماسييها في نيويورك

أعرب إسماعيل باقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن استيائه الشديد من القيود المتزايدة التي تفرضها الإدارة الأمريكية على الدبلوماسيين الإيرانيين خلال زيارتهم لنيويورك لحضور الدورة الثامنة والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، انتقد باقائي الولايات المتحدة بشدة، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من هذه القيود المتصاعدة هو عرقلة الأنشطة الدبلوماسية لإيران في الأمم المتحدة.

وأضاف باقائي - حسبما نقلت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية - : "إن الهدف الحقيقي من القيود المتزايدة التي تفرضها الإدارة الأمريكية على الدبلوماسيين الإيرانيين وأفراد أسرهم في نيويورك هو تعطيل دور إيران الدبلوماسي في الأمم المتحدة".

وأشار إلى المضايقات الممنهجة التي يتعرض لها الدبلوماسيون الإيرانيون من جانب الإدارة الأمريكية، قائلاً: "لقد حالت هذه المضايقات دون حضور الوفد الإيراني لعدة فعاليات متعددة الأطراف أقيمت خارج ما يسمى (الضوابط المسموح بها) خلال هذا الأسبوع فقط".

وتابع: "فرض مثل هذه القيود البسيطة على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين وحتى على مشترياتهم اليومية، لا يعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية المقر فحسب، بل يظهر أيضًا عمق العداء الذي تكنه الإدارة الأمريكية للشعب الإيراني".

