تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة
تشابمان: الاعتراف بفلسطين يعكس حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
تشكيل وادي دجلة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الإيرانية تدين قيود واشنطن على دبلوماسييها في نيويورك

اش ا

أعرب إسماعيل باقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن استيائه الشديد من القيود المتزايدة التي تفرضها الإدارة الأمريكية على الدبلوماسيين الإيرانيين خلال زيارتهم لنيويورك لحضور الدورة الثامنة والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي تغريدة على منصة "إكس"، انتقد باقائي الولايات المتحدة بشدة، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من هذه القيود المتصاعدة هو عرقلة الأنشطة الدبلوماسية لإيران في الأمم المتحدة.
وأضاف باقائي - حسبما نقلت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية - : "إن الهدف الحقيقي من القيود المتزايدة التي تفرضها الإدارة الأمريكية على الدبلوماسيين الإيرانيين وأفراد أسرهم في نيويورك هو تعطيل دور إيران الدبلوماسي في الأمم المتحدة".
وأشار إلى المضايقات الممنهجة التي يتعرض لها الدبلوماسيون الإيرانيون من جانب الإدارة الأمريكية، قائلاً: "لقد حالت هذه المضايقات دون حضور الوفد الإيراني لعدة فعاليات متعددة الأطراف أقيمت خارج ما يسمى (الضوابط المسموح بها) خلال هذا الأسبوع فقط".
وتابع: "فرض مثل هذه القيود البسيطة على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين وحتى على مشترياتهم اليومية، لا يعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية المقر فحسب، بل يظهر أيضًا عمق العداء الذي تكنه الإدارة الأمريكية للشعب الإيراني".
 

