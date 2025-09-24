الأمم المتحدة: عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، داعية إلى توفير مزيد من الدعم لتمكين آخرين من العودة.

وقالت المفوضية الأممية، في بيان لها، اليوم: “خلال 9 أشهر فقط، عاد مليون لاجئ إلى بلادهم منذ سقوط حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024”.

ودعا البيان، المجتمع الدولي، إلى توفير "مزيد من الدعم لوضع حد لمعاناة وتشريد ملايين السوريين الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم خلال السنوات الـ 14 الماضية، ومساعدة البلاد في إعادة الإعمار".