رسمياً.. بدء حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم في هذا الموعد
برشلونة يعلن نفاد تذاكر مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال
وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار بدون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية
قانون الإيجار القديم.. حالتان صريحتان للإخلاء الفوري دون الحاجة لحكم قضائي
طبيب: البارسيتامول أكثر المواد الآمنة كخافض للحرارة ومسكن للألم أثناء الحمل
الأمم المتحدة: عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد
السفير العرابي: وقف إطلاق النار ضرورة ملحة مع سقوط 100 شهيد يوميا في غزة
زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي
مابيدفعش الميزانية.. السفير ماجد عبد الفتاح يعلق على تعطل السلم الكهربائي بـ ترامب
أبو العينين ينفعل بقوة على مندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أين السلام؟
سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
أخبار العالم

نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل

القسم الخارجي

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم، بأن اعتراف بعض قادة الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يلزم إسرائيل بأي حال من الأحوال، مؤكدا أنه "لن تقوم دولة فلسطينية".

جاءت تصريحات نتنياهو ردا على الخطوات التي اتخذتها بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجاه الاعتراف بدولة فلسطين. 

وقال في هذا السياق: "من يتنازل للإرهاب ويفرضه كواقع سياسي، إنما يشجع المزيد من العنف، ونحن في إسرائيل لن نقبل بذلك".

وفي سياق منفصل، تحدث نتنياهو مع رئيس بلدية إيلات بعد حادث سقوط طائرة مسيرة حوثية في المدينة، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال.

وأكد نتنياهو  أن "أي هجوم على المدن الإسرائيلية سيقابل بضربة موجعة ومؤلمة للنظام الحوثي، كما أثبتنا في الماضي".

وأوضح البيان أن نتنياهو أجرى مشاورات مع القيادة العليا لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمناقشة سبل تعزيز الدفاعات الجوية في مدينة إيلات، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات القادمة من الجنوب.

