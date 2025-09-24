نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم، بأن اعتراف بعض قادة الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يلزم إسرائيل بأي حال من الأحوال، مؤكدا أنه "لن تقوم دولة فلسطينية".

جاءت تصريحات نتنياهو ردا على الخطوات التي اتخذتها بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجاه الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال في هذا السياق: "من يتنازل للإرهاب ويفرضه كواقع سياسي، إنما يشجع المزيد من العنف، ونحن في إسرائيل لن نقبل بذلك".

وفي سياق منفصل، تحدث نتنياهو مع رئيس بلدية إيلات بعد حادث سقوط طائرة مسيرة حوثية في المدينة، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال.

وأكد نتنياهو أن "أي هجوم على المدن الإسرائيلية سيقابل بضربة موجعة ومؤلمة للنظام الحوثي، كما أثبتنا في الماضي".

وأوضح البيان أن نتنياهو أجرى مشاورات مع القيادة العليا لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمناقشة سبل تعزيز الدفاعات الجوية في مدينة إيلات، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات القادمة من الجنوب.