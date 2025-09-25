سيف زاهر: الأهلي أنهى اتفاقه مع مدرب أجنبي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن وجود اتفاق داخل النادي الأهلي مع مدرب جديد، ليكون بديلًا في حالة تعثر المفاوضات مع البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لفريق بنفيكا.

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: "في مدرب تاني الأهلي شبه مخلص معاه والورقة في جيب الكابتن محمود الخطيب، لو الأهلي معرفش يتعاقد مع برونو لاج".

أضاف: “والمدرب كمان موافق على تدريب الأهلي، واعتقد أنه خلال فترة التوقف الدولي سيعلن الأهلي عن المدرب الجديد بجهازه المعاون”.

وتواصل إدارة الأهلي مساعيها خلال الفترة الحالية من أجل إنهاء ملف المدير الفني الجديد، لتولي قيادة الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.