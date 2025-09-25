أحمد فتحي: أحلم بتدريب الأهلي.. والقمة تحسمها الأعصاب الهادئة

تحدث أحمد فتحي، المدرب العام لفريق إنبي، عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنها ستكون مواجهة صعبة، والفريق الأكثر هدوءًا وتركيزًا سيتمكن من تحقيق الفوز، معتبرا أن التوفيق يلعب دورًا حاسمًا في مثل هذه المباريات.

وأوضح فتحي في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس على قناة النهار، أن الفريقين يمتلكان عددًا كبيرًا من النجوم، متمنيًا أن يقدم الطرفان مباراة قوية تليق باسم الكرة المصرية.

ووجه نصيحة خاصة لمحمد هاني لاعب الأهلي قائلاً: “أنصحه بما أنصح به نفسي دائمًا.. أن يركز في أخطائه ويتعلم منها، ويهتم بالتدريب ولا يلتفت إلى الانتقادات الجماهيرية لأنها قد تشتت تركيز اللاعب.”

واختتم فتحي تصريحاته بالكشف عن حلمه الأكبر في مسيرته التدريبية قائلاً: “أحلم بتدريب النادي الأهلي في يوم من الأيام، فهو واحد من أحلامي الكبيرة.