أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة
شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي
أحمد فتحي: أحلم بتدريب الأهلي.. والقمة تحسمها الأعصاب الهادئة
ظهور السحب المنخفضة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع المحافظات
وفقا لآخر تحديث.. تعرف على سعر العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس
إسبانيا تتحرك عسكريًا .. سفينة حربية لمرافقة "أسطول الصمود" إلى غزة بعد الهجوم
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودون المنطقة للهاوية
إهانة سياسية أم رسالة رمزية؟ .. ترامب يحذف صورة بايدن من جدار الشرف ويستبدلها بقلم | صور
من الأسرة المعالة إلى مهجورة العائل.. الفئات المستحقة لصرف تكافل 2025
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
أحمد فتحي: أحلم بتدريب الأهلي.. والقمة تحسمها الأعصاب الهادئة

رباب الهواري

تحدث أحمد فتحي، المدرب العام لفريق إنبي، عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنها ستكون مواجهة صعبة، والفريق الأكثر هدوءًا وتركيزًا سيتمكن من تحقيق الفوز، معتبرا أن التوفيق يلعب دورًا حاسمًا في مثل هذه المباريات.

وأوضح فتحي في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس على قناة النهار، أن الفريقين يمتلكان عددًا كبيرًا من النجوم، متمنيًا أن يقدم الطرفان مباراة قوية تليق باسم الكرة المصرية.

ووجه نصيحة خاصة لمحمد هاني لاعب الأهلي قائلاً: “أنصحه بما أنصح به نفسي دائمًا.. أن يركز في أخطائه ويتعلم منها، ويهتم بالتدريب ولا يلتفت إلى الانتقادات الجماهيرية لأنها قد تشتت تركيز اللاعب.”

واختتم فتحي تصريحاته بالكشف عن حلمه الأكبر في مسيرته التدريبية قائلاً: “أحلم بتدريب النادي الأهلي في يوم من الأيام، فهو واحد من أحلامي الكبيرة.

