قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
منها مينى كوبر وكوبرا ليون.. سيارات 2026 هاتشباك في مصر
ترامب يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في "تخريب تقني" أعاق ظهوره خلال الجمعية العامة
مجدي عبد الغني: أوضة اللبس في الأهلي "متفرتكة".. وزيزو غيابه مؤثر
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي: 2.8% في 2025 و2% في 2026.. أضعف آفاق منذ عقود
رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو الأول هذا الموسم
النقل تكشف عن صور جديدة لتقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو الأول هذا الموسم

الريال وبرشلونة
الريال وبرشلونة
رباب الهواري

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رسميًا عن موعد إقامة مباراة الكلاسيكو الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجاري 2025-2026، وسط ترقب جماهيري عالمي كبير، باعتبارها واحدة من أكثر المواجهات الكروية إثارة في العالم.

ريال مدريد ينطلق بقوة في بداية الموسم
 

يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، محققًا 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية منذ بداية المسابقة.

 هذه الانطلاقة المميزة تمنح الفريق الملكي أفضلية معنوية قبل الموقعة المرتقبة أمام غريمه الأزلي.
 

تفوق برشلونة في مواجهات الموسم الماضي

رغم البداية القوية لريال مدريد هذا الموسم، فإن برشلونة يمتلك سجلًا لافتًا في الكلاسيكو الأخير، حيث تمكن من الفوز في جميع المواجهات الأربعة التي جمعت الفريقين خلال الموسم الماضي. هذا التفوق يمنح الفريق الكتالوني حافزًا إضافيًا لتكرار الإنجاز، بينما يسعى ريال مدريد للثأر واستعادة هيبته في المواجهات المباشرة.

تفاصيل موعد الكلاسيكو الأول
 

من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد 26 أكتوبر 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. وتنطلق صافرة البداية عند الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والربع بتوقيت إسبانيا المحلي.

مواجهة الإياب في كامب نو
 

كما أعلنت رابطة الليجا عن موعد مباراة الإياب، والتي ستُقام على ملعب كامب نو بمدينة برشلونة يوم 10 مايو 2026، لتكون هذه المواجهة من أبرز محطات الحسم في صراع الدوري الإسباني خلال الجولات الأخيرة من الموسم.

إثارة كروية عالمية بانتظار الملايين

لا يقتصر الكلاسيكو على كونه مباراة كرة قدم، بل هو حدث عالمي يجمع ملايين المشجعين أمام الشاشات، ويشكل اختبارًا حقيقيًا لنجوم الفريقين. بين قوة ريال مدريد المتجددة وطموح برشلونة المتواصل، تبدو المواجهة المقبلة مرشحة لتكون من أعنف وأجمل كلاسيكيات السنوات الأخيرة.


 

ريال مدريد برشلونة اخبار الرياضة الدورى الاسبانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

ترشيحاتنا

صلاة تجنيز

بحضور خمسة من الأساقفة.. صلاة جناز الراهب القمص أشعياء الأنطوني

المدرسة المطورة

المسئولية المجتمعية.. النقل : اوراسكوم تنهي أعمال تطوير مدرسة الشهيد أحمد شيبوب بمنطقة أبو قير| صور

الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها

تدشين أواني خدمة وأيقونات بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بأسوان

بالصور

أنغام بفستان هاند ميد في حفلها بلندن

انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد