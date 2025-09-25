رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو الأول هذا الموسم

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رسميًا عن موعد إقامة مباراة الكلاسيكو الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجاري 2025-2026، وسط ترقب جماهيري عالمي كبير، باعتبارها واحدة من أكثر المواجهات الكروية إثارة في العالم.

ريال مدريد ينطلق بقوة في بداية الموسم



يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، محققًا 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية منذ بداية المسابقة.

هذه الانطلاقة المميزة تمنح الفريق الملكي أفضلية معنوية قبل الموقعة المرتقبة أمام غريمه الأزلي.



تفوق برشلونة في مواجهات الموسم الماضي

رغم البداية القوية لريال مدريد هذا الموسم، فإن برشلونة يمتلك سجلًا لافتًا في الكلاسيكو الأخير، حيث تمكن من الفوز في جميع المواجهات الأربعة التي جمعت الفريقين خلال الموسم الماضي. هذا التفوق يمنح الفريق الكتالوني حافزًا إضافيًا لتكرار الإنجاز، بينما يسعى ريال مدريد للثأر واستعادة هيبته في المواجهات المباشرة.

تفاصيل موعد الكلاسيكو الأول



من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد 26 أكتوبر 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. وتنطلق صافرة البداية عند الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والربع بتوقيت إسبانيا المحلي.

مواجهة الإياب في كامب نو



كما أعلنت رابطة الليجا عن موعد مباراة الإياب، والتي ستُقام على ملعب كامب نو بمدينة برشلونة يوم 10 مايو 2026، لتكون هذه المواجهة من أبرز محطات الحسم في صراع الدوري الإسباني خلال الجولات الأخيرة من الموسم.

إثارة كروية عالمية بانتظار الملايين

لا يقتصر الكلاسيكو على كونه مباراة كرة قدم، بل هو حدث عالمي يجمع ملايين المشجعين أمام الشاشات، ويشكل اختبارًا حقيقيًا لنجوم الفريقين. بين قوة ريال مدريد المتجددة وطموح برشلونة المتواصل، تبدو المواجهة المقبلة مرشحة لتكون من أعنف وأجمل كلاسيكيات السنوات الأخيرة.



