أشرف قاسم ينتقد يانيك فيريرا: مفيش مدرب يتكلم وحش عن لاعبه

أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن اختيار جائزة رجل المباراة يجب أن يتم من خلال لجنة فنية متخصصة، مشددًا على أن اعتراض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي غير مقبول.

وقال قاسم خلال حواره ببرنامج يا مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "مروان عطية كان من أفضل لاعبي الأهلي، ومع احترامي لياسر إبراهيم، هدفه في اللقاء جه ببطنه، يعني لا شاط ولا عمل حاجة فنية، زي هدف أي مدافع عادي، وياسر فاكر إن اللي يجيب هدف الفوز لازم ياخد جائزة رجل المباراة".

وانتقد قاسم تصريحات يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، قائلًا: "مفيش مدرب يطلع في مؤتمر صحفي بعد ماتش ويتكلم عن لاعب ويقول إنه كان وحش، الكلام ده مكانه غرفة الملابس مش الإعلام".

وعن وضع الزمالك الحالي، أوضح نجم الفريق الأسبق: «الزمالك عنده أزمة دفاعية واضحة، ولو لعب بثلاثة مدافعين الأداء هيفرق كتير، خصوصًا إن الخط الأمامي كويس وعودة خوان بيزيرا هتزود القوة الهجومية».

وأضاف: «حسام عبدالمجيد بيقدم مستويات قوية لكن محتاج سرعة رد فعل أعلى، وغياب محمد شحاتة مؤثر، ولو دونجا جاهز هيلعب بجوار عبدالله السعيد في الوسط».