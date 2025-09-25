قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
منها مينى كوبر وكوبرا ليون.. سيارات 2026 هاتشباك في مصر
ترامب يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في "تخريب تقني" أعاق ظهوره خلال الجمعية العامة
مجدي عبد الغني: أوضة اللبس في الأهلي "متفرتكة".. وزيزو غيابه مؤثر
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي: 2.8% في 2025 و2% في 2026.. أضعف آفاق منذ عقود
رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو الأول هذا الموسم
النقل تكشف عن صور جديدة لتقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
أشرف قاسم ينتقد يانيك فيريرا: مفيش مدرب يتكلم وحش عن لاعبه

أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن اختيار جائزة رجل المباراة يجب أن يتم من خلال لجنة فنية متخصصة، مشددًا على أن اعتراض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي غير مقبول.

وقال قاسم خلال حواره ببرنامج يا مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "مروان عطية كان من أفضل لاعبي الأهلي، ومع احترامي لياسر إبراهيم، هدفه في اللقاء جه ببطنه، يعني لا شاط ولا عمل حاجة فنية، زي هدف أي مدافع عادي، وياسر فاكر إن اللي يجيب هدف الفوز لازم ياخد جائزة رجل المباراة".

وانتقد قاسم تصريحات يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، قائلًا: "مفيش مدرب يطلع في مؤتمر صحفي بعد ماتش ويتكلم عن لاعب ويقول إنه كان وحش، الكلام ده مكانه غرفة الملابس مش الإعلام".

وعن وضع الزمالك الحالي، أوضح نجم الفريق الأسبق: «الزمالك عنده أزمة دفاعية واضحة، ولو لعب بثلاثة مدافعين الأداء هيفرق كتير، خصوصًا إن الخط الأمامي كويس وعودة خوان بيزيرا هتزود القوة الهجومية».

وأضاف: «حسام عبدالمجيد بيقدم مستويات قوية لكن محتاج سرعة رد فعل أعلى، وغياب محمد شحاتة مؤثر، ولو دونجا جاهز هيلعب بجوار عبدالله السعيد في الوسط».

أشرف قاسم الزمالك منتخب مصر السابق مدافع الأهلي ياسر إبراهيم مروان عطية

