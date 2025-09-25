قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الأسرة المعالة إلى مهجورة العائل.. الفئات المستحقة لصرف تكافل 2025
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا
بـ 500 جنيه.. كيف تشتري شهادة ادخار إسلامية من البنوك؟
إيران تتحدّى.. إسلامي يتعهد بإعادة بناء المواقع النووية رغم الهجمات الإسرائيلية والأمريكية
كامل أبو علي: عبد الله السعيد يشبه كريستيانو رونالدو
قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني
إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودوا المنطقة للهاوية
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
"أثبت وجوده من لحظة ولادته".. قانون الطفل يُلزم جهات محددة بالتبليغ عن المواليد

قانون الطفل
قانون الطفل
حسن رضوان

 أقر قانون الطفل المصري إلزام عدد من الأشخاص والجهات بالتبليغ عن واقعات الميلاد، وفقًا لترتيب قانوني واضح لا يسمح بتفويت أي حالة دون تسجيل، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الطفل منذ لحظة ولادته وضمان إثبات نسبه وتسجيله رسميًا في سجلات الدولة،

وبحسب المادة (15) من القانون، جاء ترتيب المكلفين بالتبليغ كما يلي:

والد الطفل إذا كان حاضرًا.

والدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا للائحة التنفيذية.

مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي.

العمدة أو الشيخ التابع له محل الواقعة.

كما يجوز قبول التبليغ من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية ممن حضروا الولادة.

ويُحظر على أي شخص غير مكلف بالتبليغ، بحسب الترتيب أعلاه، الإبلاغ عن الواقعة، فيما يتحمل المسؤولية القانونية من امتنع أو أهمل في التبليغ ضمن المدة القانونية المحددة.

كما ألزم القانون الأطباء والقابلات والمرخص لهن بالتوليد بمنح شهادة رسمية تؤكد صحة واقعة الميلاد وتاريخها وبيانات الأم، فيما يتم إصدار نفس الشهادة من وحدات الصحة ومفتشيها حال الطلب في الولادات المنزلية.

وفي سياق الحماية القانونية للأمهات، نصت المادة على حق الأم في قيد وليدها واستخراج شهادة ميلاد باسمه واسمها فقط، حتى في حال تعذر إثبات النسب للأب، على أن تقتصر الشهادة على إثبات واقعة الميلاد فقط دون أن تُعد سندًا قانونيًا في مسائل النسب.

من ناحية أخرى، شدد القانون على ضرورة التزام القابلات المرخص لهن بالتوليد بإبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا، وإلا تعرضن لعقوبة شطب من السجلات، مع إمكانية إعادة القيد برسوم لا تتجاوز 10 جنيهات.

وفي جانب مرتبط بصحة الطفل، ألزمت المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن أوراق الالتحاق بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم إجراء فحص دوري سنوي لكل طفل، مع تسجيل المتابعة الصحية في الملف المدرسي.

ويعكس هذا الإطار القانوني الشامل اهتمام الدولة بحقوق الطفل من جميع الجوانب، بدءًا من إثبات الهوية والنسب، إلى الرعاية الصحية والتعليمية، في منظومة متكاملة تسعى إلى حماية النشء منذ لحظة الميلاد وحتى مراحل التعليم المختلفة.

قانون الطفل الأشخاص الميلاد

