إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودوا المنطقة للهاوية
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
ولادكم لازم يفطروا قبل النزول للمدرسة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر
لا تسقط أبدا.. البابا تواضروس يقدم 6 صفات أساسية للمحبة
تأييد حكم حبس المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي
السفير الفرنسي لدى مصر: القوة لا تجلب السلام الدائم.. بل التعايش السلمي للدولتين
السفير الفرنسي بمصر: الاعتراف بدولة فلسطين فقط لا يكفي ولن يغير الوضع المأساوي في غزة
البابا تواضروس يواصل سلسلة أصحاحات متخصصة: المحبة لا تسقط أبدًا.. فهي الحياة الحقيقية
سفير فرنسا بمصر يرد على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه
برلمان

استعدادا للانتخابات.. مستقبل وطن ينظم لقاء يجمع أعضاء الأمانة المركزية وأمناء الحزب بالمحافظات

عبد الرحمن سرحان

نظمت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب الأمين العام، لقاءً دوريًا موسعًا ضمّ أعضاء الأمانة المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم في جميع المحافظات، وذلك بمقر الأمانة المركزية بالقاهرة الجديدة، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

يأتي اللقاء في إطار متابعة الأداء التنظيمي على مستوى المحافظات، واستعراض خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاق البرلماني، وسط أجواء سياسية تنافسية متوقعة.

جاء ذلك بحضور كل من النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد كمال المستشار السياسى لرئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات.

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب الأمين العام، أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التنظيمية الدورية لحزب مستقبل وطن، بهدف متابعة الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية، ومتابعة الأداء التنظيمي على مستوى كافة المحافظات، موضحا معايير اختيار مرشحي مجلس النواب لضمان التمثيل الحقيقي لكافة فئات الشارع المصري، خاصة في ظل التعددية الحزبية القائمة والتنافس السياسي الحالي. 

من جانبه، أكد النائب حسام الخولي، أن حزب مستقبل وطن هو الحزب الأكثر تأثيرًا بين المواطنين، ما يحمّله مسؤولية أكبر في المرحلة القادمة على المستويين النيابي والتنظيمي، لخدمة المواطنين ودعم الدولة المصرية.

وفي نفس السياق، أوضح النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، أن الحزب قطع شوطا كبيرا للوصول للهيكل الحالي بشكله المتكامل والجديد، وسمته الأساسي الترابط، ما ساهم في وجود كوادر مهمة داخل مجلس الشيوخ.

وفي سياق أخر، أشاد الدكتور محمد كمال، المستشار السياسي لرئيس الحزب، بالتواجد القوي لحزب مستقبل وطن على الأرض والرصيد الذي حققه لدى المواطن المصري على مدار السنوات الماضية.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أن الحزب يستعد بقوة لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بكوادره المؤهلة وتنظيمه القوي، بهدف الوصول إلى كافة المواطنين، مؤكدين أن الحزب سيبقى داعمًا للدولة المصرية ومؤسساتها، في إطار من الالتزام الوطني والعمل من أجل المصلحة العامة.

مستقبل وطن أعضاء الأمانة المركزية حزب مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد المركزية الأمانة المركزية

