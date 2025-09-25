المنتشري: أميل للزمالك قبل القمة.. والأبيض أفضل فنيا من الأهلي

أكد حمد المنتشري، مدافع المنتخب السعودي السابق، أن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك المقبلة ستكون غاية في الصعوبة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المباريات لا تخضع لأي توقعات مسبقة.

وقال المنتشري خلال مداخلة عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار: "نحب الزمالك ونميل له كثيرًا، لكن مباراة القمة لن تكون سهلة رغم أن الأهلي ليس في أفضل حالاته، والزمالك من الناحية الفنية أفضل حاليًا، لكن القمة دائمًا خارج كل الحسابات".

وطالب المنتشري إدارة نادي الزمالك بضرورة مساندة الفريق في هذه الفترة المهمة، قائلاً: "نتمنى من الإدارة دعم اللاعبين، ومنحهم مستحقاتهم المتأخرة، وفرض حالة من الاستقرار داخل الفريق، حتى يظهروا في أفضل صورة".

واختتم مدافع المنتخب السعودي السابق تصريحاته: "لا أستطيع التكهن بنتيجة القمة، لكنها بلا شك ستكون مواجهة قوية، والزمالك هو الأفضل فنيًا في الوقت الحالي".