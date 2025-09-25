قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بابا الفاتيكان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو السلام.. وإسرائيل لا تُصغي

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
قسم الخارجي

أكد البابا لاون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، أن الكرسي الرسولي ظل لعقود طويلة متمسكًا بدعم حل الدولتين باعتباره السبيل الأوحد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. 

وشدد على أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل خطوة مهمة لترسيخ مبدأ احترام الشعوب وحقوقها المشروعة، لكنه أشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يبدي في الوقت الراهن أي استعداد للإصغاء، ما أدى إلى جمود مسار الحوار.

وأوضح البابا، في حديثه للصحفيين أثناء عودته من مقر الإقامة البابوية إلى الفاتيكان، أن الأوضاع الميدانية الراهنة تُعقّد فرص الوصول إلى تسوية سياسية، مضيفًا أن استمرار حالة الانسداد يزيد من المخاطر على المنطقة بأكملها.

وفي سياق متصل، كشف البابا أنه تواصل هاتفيًا مع راعي كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة للاطمئنان على الأوضاع هناك، وأعرب عن امتنانه لله لسلامة القائمين على الكنيسة رغم أن الغارات الإسرائيلية باتت قريبة للغاية من محيطها.

ودعا الحبر الأعظم المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية في وقف دوامة العنف وتقديم ضمانات جدية لحماية المدنيين، مؤكداً أن صمت القوى الكبرى أمام المآسي الإنسانية في غزة يُعد تقصيرًا لا يمكن تبريره. 

كما شدد على أن العدالة لا تتحقق إلا بإيجاد حلول جذرية تعترف بالحقوق الفلسطينية وتضمن أمن جميع الأطراف.

كما أعاد البابا التذكير بموقف الفاتيكان التاريخي الداعم لثقافة الحوار والتسامح بين الأديان والشعوب، لافتًا إلى أن استمرار الصراع يحرم الأجيال الجديدة من حقها في العيش بسلام. 

وأكد أن الكرسي الرسولي سيواصل حشد الجهود الدبلوماسية والروحية من أجل تقريب وجهات النظر، مهما بدت التحديات صعبة ومعقدة.

