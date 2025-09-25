قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل
الذهب يواصل الصعود .. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
هل دفع الضرر يجيز قطع صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا
سفير فرنسا: زيارة ماكرون للعريش وراء اعترافه بالدولة الفلسطينية
«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء
جيش الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء ناحال خلال معارك شمال غزة
بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
ماذا يدرس طلاب أولى ثانوي بمنهج البرمجة والذكاء الاصطناعي؟|حمل الكتاب من هنا
كنت خايفة أوي.. أسما شريف منير تكشف كواليس ارتدائها الحجاب
رحمة أحمد تشارك رسالة مؤثرة من ابنها بعد تعرضها لوعكة صحية
روسيا .. الدفاعات الجوية تسقط 55 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل
محافظات

تعرّف على أسعار الدواجن في أسواق أسوان اليوم الخميس 25-9-2025

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
محمد عبد الفتاح

تشهد أسواق الدواجن حالة من الاستقرار النسبي فى أسعارها، حيث يوجد إقبال على الأسواق المتعددة بواسطة الأهالى لشراء متطلباتهم فى أسوان. 

وتتباين أسعار بيع الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضاً، فى أسواق مراكز محافظة أسوان ، والأسعار لا يوجد فيها فارق فى التداول خلال هذه الأيام حيث إنه توجد عروض فى بعض الأماكن لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

أسعار الدواجن

وقد جاءت الأسعار ليوم الخميس الموافق 25 /9 /2025 على النحو التالى: 

يتراوح سعر طبق البيض مابين 160 لـ170وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 لـ85 جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال.

بينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء سعرها 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 95 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وبلغ بيع كيلو الأجنحة 60 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه تراوحت ما بين 190 و200 جنيه للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 180 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

