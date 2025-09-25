لضمان استقرار غزة بعد الحرب.. مصر تدعم تشكيل قوة أمنية فلسطينية

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أشرف أبو الهول أن موقف مصر الداعم لغزة والشعب الفلسطيني هو موقف راسخ ومعلن

وأشار الى أن تصريحات وزير الخارجية الدكتور بدر عبد. العاطي الأخيرة جاءت في هذا السياق، لتعكس رؤية مصر الواضحة بشأن مستقبل القطاع بعد الحرب.

وأوضح أبو الهول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الدمار الواسع والفوضى التي يعيشها قطاع غزة تدفع مصر إلى السعي نحو حلول واقعية تضمن الاستقرار للفلسطينيين.

قوة أمنية فلسطينية للسيطرة على القطاع بعد الحرب

وفي ضوء المشهد الغامض لما بعد الحرب، أشار أبو الهول إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة حاليًا هو تشكيل قوة أمنية فلسطينية جديدة، تكون قادرة على فرض النظام ومواجهة الفوضى داخل قطاع غزة.

وأكد أن هذا الطرح ليس جديدًا، بل يُناقش منذ فترة في الدوائر السياسية، لافتًا إلى أن تدريب عناصر من الجيش الفلسطيني داخل مصر يعكس استعدادًا عمليًا لهذا السيناريو.

دور مصري محوري في مستقبل غزة

شدّد أبو الهول على أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الملف الفلسطيني، ليس فقط من خلال الوساطة السياسية، ولكن أيضًا عبر خطط واقعية لإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الأمني.

وأشار إلى أن القاهرة تدرك أن الفراغ الأمني في غزة بعد الحرب سيكون كارثيًا، لذلك تتحرك بشكل استباقي لضمان وجود سلطة أمنية فلسطينية قادرة على ضبط الأوضاع، بعيدًا عن الفصائل المسلحة والتدخلات الخارجية.