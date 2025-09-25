رئيس وزراء باكستان يؤكد الالتزام بإقامة علاقات بناءة مع بنجلاديش

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التزام بلاده بإقامة علاقات بناءة مع بنجلاديش في ضوء الاحترام المتبادل والثقة والتطلعات المشتركة للسلام والازدهار الإقليميين.



جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده شريف مع كبير مستشاري الحكومة المؤقتة في بنجلاديش محمد يونس في نيويورك، حيث استعرضا الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين إسلام آباد وداكا وناقشا سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاتصال الإقليمي والتبادلات بين الشعوب.. وذلك وفقا لما أورده راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الخميس.



من جانبه، أعرب يونس عن تقديره لمبادرة باكستان الرامية إلى تعزيز المشاركة، كما سلط الضوء على أهمية تعزيز الروابط التجارية والثقافية الثنائية.