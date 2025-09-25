استشهاد 16 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة

استشهد 16 فلسطينيا وأصيب أخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وغاراته المكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الخميس/ - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا بالزوايدة وسط القطاع يؤوي نازحين، استشهد على أثره 11 فلسطينيا وأصيب أخرون وفقد عدد آخر، فيما استشهد 4 فلسطينين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا غرب المدينة، كما استشهد مواطن إثر استهدافه من قبل طائرة مسيرة للاحتلال في بني سهيلا شرق المدينة.



وأسفر قصف طيران الاحتلال عن إصابة عدد من الفلسطينيين في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بحي التفاح بمدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بتنفيذ غارات مكثفة على مدينة غزة تحديدا، لإجبار الأهالي على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع.