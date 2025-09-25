صدمتنا كانت زي بنتي.. نبيلة مكرم تنعي فتاة بكلمات مؤثرة

نعت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فتاة تدعى جوزفين بعد وفاتها بشكل مفاجئ.

وكتبت نبيلة مكرم عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “ماعنديش بنات، بس هى وأختها، زى بناتى، وأخوات لأولادى ربنا إختارها إمبارح تبقى عنده، فمشيت جوزفين بهدوء وهى نايمة زى الملايكة”.

وتابعت: “ربنا يرحمها، ويصبرنا، ويطبطب على قلب أسرتها فى صدمتهم... وصدمتنا”.

وأضافت: "ولما كانت بتيجى زيارة من لوس أنجلوس، كانت بتوضب معايا الهدايا اللى هناخدها لمرضى مستشفيات الصحة النفسية فى مصر، وبتقف تشجعهم، وهما بيعرضوا أغانيهم على مسرح مستشفياتهم الله يرحمك يا جوزفين... من الملايكة الصغيرين".