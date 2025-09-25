قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
تألق ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري الأمريكي
محافظ بورسعيد: الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن
هرباً من الاعتقال .. طائرة نتنياهو تسلك مسارًا جويًا غير مألوف في رحلتها لنيويورك |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التنظيم والإدارة يستقبل وفداً من هيئة الخدمة والإدارة العامة بالأردن

الإدارة العامة
الإدارة العامة
آية الجارحي

استقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفدًا من هيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية، والتزاماً ببنود اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية في مجال تخطيط إدارة وتنمية الموارد البشرية وتعزيز قدرات ومهارات موظفي القطاع العام.


وتضمن برنامج الزيارة - الذي امتدت في الفترة من 21 حتى 25 سبتمبر الجاري - عدة جلسات تدريبية تناولت العديد من الموضوعات منها التحول الرقمي وأثره على الخدمة المدنية، والتعرف على تقنيات التحول الرقمي وتطبيقاته وأثره على سياسات الموارد البشرية، والثقافة المؤسسية.


وفي نهاية البرنامج التدريبي، ألتقي المهندس حاتم نبيل بوفد هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردني، ورحب بهم في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا على العلاقات القوية والطيبة بين الشعبين الشقيقين، كما أثنى على العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وذلك على هامش زيارتهم للجهاز في الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري.


وأكد رئيس الجهاز أن تبادل الخبرات بين أجهزة الإدارة العامة العربية يمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي وتعزيز قدرات الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في إثراء المعرفة وتبادل التجارب الناجحة، بما يدعم جهود الإصلاح الإداري في الدول العربية ويعزز مسيرة التكامل والتعاون المشترك بينها.


ومن جانبه، أعرب الوفد عن سعادته بزيارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو المسئول عن تنظيم الوظيفة العامة في جمهورية مصر العربية.. مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والجهاز، للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال ولوضع الخطط والبرامج المناسبة لرفع كفاءة المؤسسات والموظفين.


وفي ختام اللقاء، قام المهندس حاتم نبيل، بتسليم أعضاء الوفد شهادات اجتياز البرنامج التدريبي، معربًا عن تقديره لما أبدوه من التزام وتعاون. كما حرص الجهاز على تنظيم برنامج زيارات ميدانية للوفد شمل عددًا من المعالم البارزة، من بينها المتحف القومي للحضارة، ومسجد مصر، ومدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مدينة الفنون العاصمة الإدارية الجهاز المركزي التنظيم الادارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

سيارة اسعاف

تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الخطيب

شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي

ترشيحاتنا

بيراميدز

موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

ليفربول

مواجهة متوازنة لـ ليفربول.. نتائج قرعة ثمن نهائي كأس كاراباو

الهلال السعودي

الهلال يستهدف إيقاف نزيف النقاط أمام الأخدود في الدوري السعودي

بالصور

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

فيديو

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد