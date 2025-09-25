التنظيم والإدارة يستقبل وفداً من هيئة الخدمة والإدارة العامة بالأردن

استقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفدًا من هيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية، والتزاماً ببنود اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية في مجال تخطيط إدارة وتنمية الموارد البشرية وتعزيز قدرات ومهارات موظفي القطاع العام.



وتضمن برنامج الزيارة - الذي امتدت في الفترة من 21 حتى 25 سبتمبر الجاري - عدة جلسات تدريبية تناولت العديد من الموضوعات منها التحول الرقمي وأثره على الخدمة المدنية، والتعرف على تقنيات التحول الرقمي وتطبيقاته وأثره على سياسات الموارد البشرية، والثقافة المؤسسية.



وفي نهاية البرنامج التدريبي، ألتقي المهندس حاتم نبيل بوفد هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردني، ورحب بهم في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا على العلاقات القوية والطيبة بين الشعبين الشقيقين، كما أثنى على العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وذلك على هامش زيارتهم للجهاز في الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري.



وأكد رئيس الجهاز أن تبادل الخبرات بين أجهزة الإدارة العامة العربية يمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي وتعزيز قدرات الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في إثراء المعرفة وتبادل التجارب الناجحة، بما يدعم جهود الإصلاح الإداري في الدول العربية ويعزز مسيرة التكامل والتعاون المشترك بينها.



ومن جانبه، أعرب الوفد عن سعادته بزيارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو المسئول عن تنظيم الوظيفة العامة في جمهورية مصر العربية.. مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والجهاز، للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال ولوضع الخطط والبرامج المناسبة لرفع كفاءة المؤسسات والموظفين.



وفي ختام اللقاء، قام المهندس حاتم نبيل، بتسليم أعضاء الوفد شهادات اجتياز البرنامج التدريبي، معربًا عن تقديره لما أبدوه من التزام وتعاون. كما حرص الجهاز على تنظيم برنامج زيارات ميدانية للوفد شمل عددًا من المعالم البارزة، من بينها المتحف القومي للحضارة، ومسجد مصر، ومدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.