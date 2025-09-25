القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار احتفالات مصر بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وحرص المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، على إحياء الذاكرة الوطنية بوسائل معاصرة ومبتكرة، أعلن المركز عن إطلاق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بهدف تعزيز الانتماء والوعي الوطني وتشجيع المواهب الشابة على تقديم رؤى جديدة ومبتكرة تعكس بطولات أكتوبر ودروسها للأجيال الجديدة.

وتتيح المسابقة للمشاركين تقديم أعمالهم وفق محاور متنوعة تشمل العبور ومعجزة التخطيط وقصص أبطال منسيين وتبسيط الحكاية للأطفال في صورة قصصية أو كارتونية ودور المرأة في الحرب وقوة الوحدة الوطنية والسلام بعد النصر وشهادات حية من أبطال الحرب، حيث ستتولى لجنة من كبار السينمائيين تقييم الأعمال المشاركة وفقًا لمعايير فنية وإبداعية تشمل جودة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والالتزام بالموضوع الوطني والقدرة على التأثير في المشاهد وإيصال الرسالة والتنوع والابتكار في أسلوب السرد.

وسيتم منح جوائز لأفضل ثلاثة أعمال متقدمة، حيث ينظم المركز القومي للسينما عرضًا خاصًا للأفلام الفائزة، وسيحصل الفيلم الحاصل على المرتبة الأولى على جائزة مالية مقدمة من المركز القومي للسينما دعمًا وتشجيعًا للمبدعين الشباب.

وتبدأ فترة استقبال الأفلام المشاركة من الأول من أكتوبر وحتى الثلاثين من أكتوبر 2025، ويتم إعلان النتائج وعرض الأفلام الفائزة في احتفالية خاصة بالمركز.