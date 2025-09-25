المستشارة أمل عمار واللواء خالد مبارك يتفقدان متحف شرم الشيخ

قامت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، بجولة تفقدية بمتحف شرم الشيخ ، برفقة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وكانت في استقبالهم المهندسة ميريام إدوارد المشرف العام على المتحف ، واصطحبهم في جولة داخل المتحف السيد محمد حسنين مدير المتحف.

كما شهدت الجولة حضور المهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس، والدكتورة مها سالم مستشار المحافظة للاعلام والاتصال والدكتورة نها الحسيني مقررة فرع المجلس القومي بمحافظة جنوب سيناء والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس.

وخلال جولتهم التفقدية قاموا بافتتاح المعرض المؤقت المقام "بريق الفضة .. فن متجدد عبر العصور"، الذي يستمر لمدة 6 أشهر، معربين عن فخرهم بالمقتنيات الفاخرة التي ضمها المعرض، والتى تشمل حلى وعملات ومقتنيات ملكية فاخرة من أسرة محمد علي.

هذا ويضم المعرض أكثر من ٨٠ قطعة أثرية نادرة من الحُلي والأواني، من بينها عقد من الدولة الحديثة (الأسرة الثامنة عشرة)، إضافة إلى ٧٤٢ عملة أثرية متنوعة تشمل عملات رومانية ودراهم عباسية وعثمانية، فضلًا عن بعض المقتنيات الفاخرة من أسرة محمد علي، مثل ولاعة الأميرة فوزية، وعلب السجائر المزخرفة، وقطع الأسماك الفضية المفصلية.

وفي ختام الزيارة، قامت المستشارة امل عمار واللواء خالد مبارك بكتابة كلمة تذكارية في سجل كبار الزوار بالمتحف، معربين فيها إعجابهم بما يقدمه المتحف من محتوى عريق يبرز ثراء التاريخ المصري .