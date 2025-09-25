قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسالة غامضة بعد تصريحاته الهجومية ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن ادعائه المرض في بعض الأحيان.

وجاء ذلك بعدما وجه «شلبي» انتقادات لاذعة للخطيب وذكّر عدة وقائع لجأ فيها رئيس الأهلي لإظهار مرضه لوسائل الإعلام من أجل تخفيف الضغط والانتقادات بعد الإخفاقات.

وعلق شلبي في تصريحات خلال نفس الحلقة برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة «إم بي سي مصر 2»: «أتمنى إنّ الكابتن خطيب ميزعلش مني، أتحدث هنا عن المصلحة العامة، وطبعا (جيمي) هيقوم بواجبه وأنا عارف ده كويس ومستعد له يا كابتن (جيمي)».

وأضاف: «المنبر الإعلامي لا بد أن يكون بحقائق ولا بد أن يكون موضوعي، ويتحدث للرأي العام بمنتهى الشفافية والمنطقية، وإذا قرر الخطيب الترشح للانتخابات فليكن هذا الحوار نبراسا له لتفادي الإخفاقات».

شلبي يحكي كواليس قديمة في الأهلي

قال شلبي في بداية حلقة أمس من برنامجه «يا مساء الأنوار» المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: «لو رجعنا لعام 2012 كان حسن حمدي رئيسًا للنادي والخطيب نائبًا له، ووقتها اعتذر الخطيب عن الاستمرار مع المجلس رغم أن المدة المتبقية كانت حوالي سنة، مؤكدًا أن ذلك جاء بتعليمات من الطبيب».

وأضاف: «في ذلك الوقت ربط البعض الأمر بمشاركته في تصوير إعلان قبل مشاركة منتخب مصر في أوليمبياد لندن لصالح إحدى شركات الاتصالات».

وتابع: «قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية التي أقيمت بأمريكا، خرج الكابتن الخطيب وقال إنه لن يسافر مع البعثة لأسباب صحية، بحجة أن الرحلة طويلة وستؤثر على حالته، لكن الحقيقة أن الخطيب تقدم للحصول على التأشيرة ولم يحصل عليها، فلماذا نربط الأمر بموضوع غير حقيقي؟».

وأوضح شلبي: «مؤخرًا أعلن الكابتن محمود الخطيب أن الأطباء نصحوه بعدم الترشح في الانتخابات القادمة حفاظًا على صحته، والجماهير في المدرجات تجاهلت الأمر، وبصراحة لا أريد ربط هذه التصريحات ببعض الإخفاقات التي مر بها الأهلي مؤخرًا».

واستعرض شلبي أرقامًا عن الثنائي مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو المدربين السابقين للأهلي، قائلًا: «عندما تعاقد الأهلي مع ريبيرو، أكد الخطيب أنه مشروع الأهلي، لكن بعد الخسارة من بيراميدز رحل بعد 3 أشهر فقط».

وأضاف: «ريبيرو تولى تدريب الأهلي بعد مارسيل كولر، الذي حصل بعد رحيله على شهرين مكافأة، و3 أشهر مستحقات متأخرة، و3 أشهر من الموسم الجديد، بإجمالي ما يقرب من 2 مليون دولار».

واختتم: «أما ريبيرو فكان عقده يتضمن شرطًا جزائيًا يوازي 3 أشهر من راتبه، ليحصل المدرب الإسباني على ما يقترب من 23 مليون جنيه وكلها أموال خسرها النادي الأهلي».

