مفيش عربية ولا شقة.. القصة الكاملة لصاحبة تريند العريس المهندس

في أول تعليق لها بعد تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، نفت مدام يسرا، بطلة الفيديو المعروف بـ"ترند العريس المهندس"، أن يكون ما تم تداوله له علاقة بالسخرية من الشباب المقبلين على الزواج.

الفيديو مجرد دعابة عائلية لا أكثر

وأكدت أن الأمر لا يتعدى كونه مزاحًا عائليًا بسيطًا تم اقتطاعه من سياقه الحقيقي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أوضحت مدام يسرا أنها كانت تجلس مع ابنتها فاطمة وأولادها الأربعة في أحد الأماكن العامة، حيث اعتادوا التقاط مقاطع فيديو لتوثيق لحظاتهم العائلية.

فيديو مجتزأ أثار الجدل: "فاطمة بتحب توثق لحظاتنا كذكرى"

وأضافت أن الفيديو الذي انتشر كان جزءًا مقتطعًا من جلسة مرحة، لافتة إلى أن جملة "العريس مهندس ميكانيكا، ومعندوش عربية ولا شقة" جاءت في إطار دعابة عفوية من ابنتها فاطمة، ولم تكن تحمل أي نية للتقليل من شأن أي شخص.

دعابة تحوّلت إلى رأي عام

وشددت مدام يسرا على أن المقطع المتداول لا يعكس السياق الكامل للموقف، داعية الجمهور إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام أو تداول مقاطع مجتزأة دون معرفة خلفيتها الحقيقية.

وقالت: “بنتي طوال الليل جايلها رعشة من الخوف وعياط هستيري ليها، وقالتلي يا ماما أنا خايفة من اللي بيحصل حواليا وحاسة أن هناك هجوم كثير أنا عملت أيه خلي الناس تعيد الفيديو والناس تعرف أننا بنضحك، طب مش تفهموا الأول وبعدين تبقي تعترضوا”.

وعقبت: “بحاول أخلي حد يرجعلي الفيديوهات كلها اللي أتمسحت علشان أطلع بالفيديو دا كامل، وأقول لفاطمة بنتي ربنا يسرتها معاها دنيا وأخرة، وهي طوال عمرها مكافحة، وزوجي ربنا يباركله ومتكلمش فى أى حاجة وكان متفاجئ، وحتي اليوم المغرب كان يضحك ويقول طب الفيديو فيه أيه، أحنا مش بتوع حاجة ولا بنزل وبخاف أصلا عليهم”.