حسام حسن يقود منتخب مصر لتحقيق رقم قياسي بالتسجيل في 34 مباراة

حقق منتخب مصر الأول، بقيادة المدرب حسام حسن، رقماً قياسيًا جديداً فى قارة أفريقيا، وذلك عبر بوابة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وذكر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عبر موقعه الرسمي اليوم، الخميس، أن منتخب مصر تمكن من زيارة شباك منافسيه في 34 مباراة متتالية، كان آخرها في مباراة إثيوبيا التي أقيمت الشهر الحالي بـ استاد القاهرة، وانتهت بفوز منتخب مصر بثنائية نظيفة عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش.

وأضاف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء: "لم يتمكن أي منتخب أفريقي من التسجيل في 34 مباراة متتالية، حيث كان الرقم القياسي السابق هو 33 مباراة، حققتها جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 1979 إلى 1984، وكوت ديفوار في الفترة من 2012 إلى 2014"، متابعًا "سجل منتخب مصر في 34 مباراة متتالية خلال الفترة من 14 يونيو 2022 وحتى الخامس من سبتمبر الحالي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو الشهر المقبل في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث يكفي منتخب "الفراعنة" تحقيق الفوز على جيبوتي في المباراة التي ستجمعهما في المغرب، من أجل بلوغ المونديال للمرة الرابعة في التاريخ.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، على قائمة تضم 25 لاعبًا استعدادًا لمعسكر شهر أكتوبر المقبل، الذي يخوض خلاله الفراعنة مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

واعتمد حسام حسن على القوام الأساسي الذي شارك في معسكر سبتمبر الماضي، مع إجراء تغييرات طفيفة لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة أسماء وفقًا للحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين شاركوا في لقائي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى المغرب يوم 6 أكتوبر على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، استعدادًا لمواجهة جيبوتي يوم 8 من الشهر نفسه ضمن الجولة التاسعة من التصفيات.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطتين فقط لحسم بطاقة التأهل إلى المونديال، إذ يتصدر مجموعته برصيد 20 نقطة بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو قبل جولتين من ختام المشوار.

وفي إطار دعم استعدادات المنتخب، قررت رابطة الأندية المحترفة بالتنسيق مع الجهاز الفني تعديل مواعيد بعض مباريات الدوري، حيث تقرر إقامة لقاء الأهلي وكهرباء الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر بدلًا من 5 أكتوبر، فيما تم تأجيل مباراة إنبي وزد إلى يوم 5 أكتوبر بدلًا من 4 أكتوبر.

ويهدف هذا التعديل إلى إنهاء مباريات الأندية الكبرى مبكرًا، بما يتيح انضمام لاعبيها الدوليين سريعًا إلى معسكر المنتخب، خاصة بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتقديم موعد مباراة مصر أمام جيبوتي لتقام يوم 8 أكتوبر بدلًا من 10 أكتوبر.