المرأة والسلام .. اختتام فعاليات طرق الأبواب بكفر الشيخ | صور

اختتم فرع للمجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، فعاليات حملة طرق الأبواب «المرأة والسلام والأمن»، والتي استمرت على مدار 3 أيام.

جاءت هذه الفعاليات برعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس بمحافظة كفرالشيخ.

استهدفت الحملة قرى: إسحاقة، المرابعين، الخادمية بمركز كفرالشيخ، وابشان، أبوبدوي، الهمة بمركز بيلا، والحصفة، فرج الكبرى، والعباسية بمركز الرياض، وجرى تنفيذ إجمالي 1650 زيارة توعوية.

شارك في فعاليات اليوم الختامي: د. ماجدة عمر، الإعلامية إيمان بشت، وعفاف الجمل، عضوات فرع المجلس بالمحافظة، إلى جانب رائدات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية، لنقل رسائل وأهداف الحملة.

رسائل الحملة

وتضمنت رسائل وأهداف الحملة تعزيز ثقافة السلام والتسامح وقبول الآخر داخل المجتمع، وزيادة وعي النساء بأهمية دورهن في الحفاظ على السلم المجتمعي، فضلاً عن تمكين المرأة لتكون شريكًا فاعلًا في جهود السلام والتنمية المستدامة، والتوعية بمخاطر الشائعات وأثرها على استقرار المجتمع.

وفي هذا السياق، وجهت الأستاذة الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، خالص شكرها وتقديرها للعضوات الفضليات، والرائدات الريفيات، والشابات المتطوعات، والقيادات الدينية على جهودهن المتميزة خلال الحملة.

ثمرة العمل الجماعي

وأشارت إلى أن ما تحقق هو ثمرة العمل الجماعي وروح الفريق، ودليل على إيمان المرأة المصرية بدورها المحوري في نشر قيم السلام وتعزيز الاستقرار المجتمعي.