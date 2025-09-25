«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن تصريحات المندوب الإسرائيلي التي وُصفت بأنها "ستُنسى" تعكس عدم ارتقاء رد الفعل الأوروبي لمستوى الحدث، وهو ما كنا نشير إليه منذ أسابيع.

وأضاف “بكور”، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن الآن أمام تحول دراماتيكي كبير، خاصة مع اعتراف دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا - وهي من الدول الصناعية السبع الكبرى - بدولة فلسطين، هذا اعتراف كبير ولن تتراجع هذه الدول عنه".

وتساءل “بكور” عن جدوى هذا الاعتراف في ظل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أمس رفضه قيام دولة فلسطينية، مشيرًا إلى نواياه ضم الضفة الغربية أو حتى اقتلاع قطاع غزة بالكامل.

وحول الموقف الألماني، أشار بكور إلى أن برلين ترى أن الشروط الموضوعية للاعتراف بدولة فلسطين لم تتحقق بعد، مضيفًا أن المستشار الألماني شارك مؤخرًا في افتتاح كنيس دُمر خلال الحرب العالمية الثانية، معبرًا عن تأثره العميق، وهو ما يعكس الشرخ الموجود في المواقف الأوروبية حاليًا.

وأوضح بكور أن نتنياهو لا يستطيع الطيران فوق أوروبا بسبب قرار من محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى التزامات 129 دولة من بينها 39 دولة أوروبية و30 دولة أفريقية موقعة على اتفاق روما، مضيفًا أن فرنسا وجهت تعليمات بعدم مرور طائراته لتجنب إحراجها أو اتخاذ القضاء قرارًا باعتقاله، مما يشير إلى تراجع نتنياهو وخوفه رغم تصريحاته وتصعيده السياسي.

https://www.youtube.com/shorts/-q-B2Mo9FrI