رئيس الوزراء: تشكُل رأي عام عالمي يرفض ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في قطاع غزة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن تصريحات المندوب الإسرائيلي التي وُصفت بأنها "ستُنسى" تعكس عدم ارتقاء رد الفعل الأوروبي لمستوى الحدث، وهو ما كنا نشير إليه منذ أسابيع.

وأضاف “بكور”، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن الآن أمام تحول دراماتيكي كبير، خاصة مع اعتراف دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا - وهي من الدول الصناعية السبع الكبرى - بدولة فلسطين، هذا اعتراف كبير ولن تتراجع هذه الدول عنه".

وتساءل “بكور” عن جدوى هذا الاعتراف في ظل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أمس رفضه قيام دولة فلسطينية، مشيرًا إلى نواياه ضم الضفة الغربية أو حتى اقتلاع قطاع غزة بالكامل.

وحول الموقف الألماني، أشار بكور إلى أن برلين ترى أن الشروط الموضوعية للاعتراف بدولة فلسطين لم تتحقق بعد، مضيفًا أن المستشار الألماني شارك مؤخرًا في افتتاح كنيس دُمر خلال الحرب العالمية الثانية، معبرًا عن تأثره العميق، وهو ما يعكس الشرخ الموجود في المواقف الأوروبية حاليًا.

وأوضح بكور أن نتنياهو لا يستطيع الطيران فوق أوروبا بسبب قرار من محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى التزامات 129 دولة من بينها 39 دولة أوروبية و30 دولة أفريقية موقعة على اتفاق روما، مضيفًا أن فرنسا وجهت تعليمات بعدم مرور طائراته لتجنب إحراجها أو اتخاذ القضاء قرارًا باعتقاله، مما يشير إلى تراجع نتنياهو وخوفه رغم تصريحاته وتصعيده السياسي.

https://www.youtube.com/shorts/-q-B2Mo9FrI

المندوب الإسرائيلي فرنسا المملكة المتحدة نتنياهو الضفة الغربية

