أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة «إم بي سي مصر 1»، عن أزمة يعاني منها نادي الزمالك قبل لقاء القمة المقبل.

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الأهلي، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال مهيب عبدالهادي أن هناك مستحقات متأخرة لم يحصل عليها لاعبي الزمالك، ويشاركون في المباريات رغم عدم حصولهم على المستحقات.

وأوضح مهيب أن يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، تحدث مع الإدارة وطالبهم بضرورة سداد مستحقات اللاعبين قبل القمة.

وأشار مهيب إلى أن لاعبي الزمالك لم يتقاضون مستحقات منذ 3 أشهر، وهو ما يشكل أزمة كبيرة لكل لاعب، خاصة قبل لقاء القمة المرتقب.