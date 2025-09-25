قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
نشرة المرأة والمنوعات | بعد انتشارها في أمريكا.. أبرز المعلومات عن بكتيريا الكابوس.. أطعمة تزيد الرغبة قبل العلاقة الزوجية

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

أصالة أصالة تخطف الأنظار بالفستان الأخضر .. شاهد

دراسة :معدل وفيات السرطان قد يتسارع أكثر بحلول عام 2050دراسة :معدل وفيات السرطان قد يتسارع أكثر بحلول عام 2050

بكتيريا الكابوسبعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس

جمال شعبان جمال شعبان يحذر : التدخين السلبي خطر صامت يهدد القلب باضطرابات كهربائية قاتلة

العلاقة الزوجية الرمان والبطيخ الأبرز .. هذه الأطعمة تزيد الرغبة قبل العلاقة الزوجية

الملكة رانيا الملكة رانيا تتألق في الولايات المتحدة .. شاهد

دراسة جديدة: النساء اللواتي لا يخضعن للفحص المبكر أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثديدراسة جديدة: النساء اللواتي لا يخضعن للفحص المبكر أكثر عرضة للوفاة بسرطان الثدي

الكالسيوم هل تعاني من نقص الكالسيوم؟.. تعرف على أهم أعراضه

الزبادي سر أكبر معمرة بالعالم .. الزبادي وراء طول العمر

النوم9 أطعمة ينبغي تجنبها قبل النوم .. فما هى؟

تنظيف الأسنانإهمال تنظيف الأسنان قد يضاعف خطر الإصابة بسرطان البنكرياس 

هبة قطب أقوى علاج للرجال .. هبة قطب تفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الزوجية

الجليد

نتوءات بلاتينية غامضة فى عينات جليدية .. ما القصة؟

الطاقة النظيفة

ثورة مرتقبة في الطاقة النظيفة.. احتياطيات هائلة من الهيدروجين الطبيعي تحت الأرض| ما القصة؟

الفيديو المفبرك بـ50 دولارًا والصوت بـ30.. تحذيرات من انتشار خدمات التزييف العميق في الـ«دارك ويب»

الفيديو المفبرك بـ50 دولارا والصوت بـ30.. تحذيرات من انتشار خدمات التزييف العميق في الـ دارك ويب

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

