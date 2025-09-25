الرومان والبطيخ الأبرز .. هذه الأطعمة تزيد الرغبة قبل العلاقة الزوجية

تشير دراسات حديثة إلى أن النظام الغذائي لا يقتصر فقط على الحفاظ على الصحة الجسدية، بل يمتد تأثيره ليشمل جودة العلاقات الزوجية أيضاً.

فقد كشف خبراء التغذية أن بعض الأطعمة تمتلك قدرة طبيعية على تعزيز الحالة المزاجية، وتحفيز الطاقة، ورفع معدلات الهرمونات المرتبطة بالحب والارتباط العاطفي، مما ينعكس إيجاباً على العلاقة بين الزوجين.



وقد كشف و"webmD" هذه الأطعمة غنية بالزنك ، الذي يساعد جسمك على إنتاج هرمون التستوستيرون.

هذا الهرمون له دور كبير في تحسين مزاجك ورغبتك الجنسية.

قد يساعد الزنك الرجال أيضًا على إنتاج المزيد من الحيوانات المنوية، كما قد يساعدها على الحركة بشكل أفضل.

تناول أطعمة أخرى غنية بالزنك، مثل لحم البقر، والحبوب

الرمان

عُرفت هذه الفاكهة عبر التاريخ بأنها رمز للخصوبة ومُقوٍّ جنسي. وتبيّن أن لهذه القصص جانبًا من الحقيقة.

يقول الخبراء إن شرب عصير الرمان يُحسّن المزاج، ويُحسّن تدفق الدم، ويرفع مستويات هرمون التستوستيرون. وهذه كلها عوامل تُزيد من الإثارة في غرفة النوم.

الشوكولاتة



ليس من المستغرب أن ترتبط الشوكولاتة بالرومانسية ارتباطًا وثيقًا.

فهذه الحلوى اللذيذة تُفرز هرمون السيروتونين، الذي يُعزز مشاعر السعادة والرفاهية.

كما أن تحسين المزاج الذي تُقدمه الشوكولاتة قد يزيد من الرغبة الجنسية.

كما أن هذا الانغماس غنيٌّ بالفينيليثيلامين، وهي مادة كيميائية في الدماغ مرتبطة بالشهوة والحب.

سبانخ

لا يُعتبر هذا عادةً خضارًا مثيرًا.

ولكنه يُعزز الرغبة الجنسية بأكثر من طريقة. هذا الخضار الورقي غني بالمغنيسيوم ، وهو معدن يُعزز هرمون التستوستيرون.

كما يحتوي على الحديد، الذي يُعزز الرغبة، وخاصةً لدى النساء.

بطيخ



هذه الفاكهة الغنية بالعصير غنية بحمض أميني يُسمى السيترولين . يحوله جسمك إلى أرجينين، وهو حمض أميني آخر يُساعد على استرخاء الأوعية الدموية، مما يُحفز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية بنفس طريقة عمل الفياجرا في علاج ضعف الانتصاب.

الأفوكادو

هذه الفاكهة الخضراء الكريمية غنية بالدهون والألياف الصحية للقلب، مما يمنح طاقة طويلة الأمد في غرفة النوم.

كما يحتوي الأفوكادو على فيتامين ب6 ، الذي يقول الخبراء إنه يلعب دورًا في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض