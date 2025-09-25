قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
تألق ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري الأمريكي
محافظ بورسعيد: الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن
هرباً من الاعتقال .. طائرة نتنياهو تسلك مسارًا جويًا غير مألوف في رحلتها لنيويورك |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الرومان والبطيخ الأبرز .. هذه الأطعمة تزيد الرغبة قبل العلاقة الزوجية

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
ريهام قدري

تشير دراسات حديثة إلى أن النظام الغذائي لا يقتصر فقط على الحفاظ على الصحة الجسدية، بل يمتد تأثيره ليشمل جودة العلاقات الزوجية أيضاً. 

فقد كشف خبراء التغذية أن بعض الأطعمة تمتلك قدرة طبيعية على تعزيز الحالة المزاجية، وتحفيز الطاقة، ورفع معدلات الهرمونات المرتبطة بالحب والارتباط العاطفي، مما ينعكس إيجاباً على العلاقة بين الزوجين.
 

 وقد كشف و"webmD" هذه الأطعمة غنية بالزنك ، الذي يساعد جسمك على إنتاج هرمون التستوستيرون.

 هذا الهرمون له دور كبير في تحسين مزاجك ورغبتك الجنسية. 

قد يساعد الزنك الرجال أيضًا على إنتاج المزيد من الحيوانات المنوية، كما قد يساعدها على الحركة بشكل أفضل. 

 تناول أطعمة أخرى غنية بالزنك، مثل لحم البقر، والحبوب

الرمان 

عُرفت هذه الفاكهة عبر التاريخ بأنها رمز للخصوبة ومُقوٍّ جنسي. وتبيّن أن لهذه القصص جانبًا من الحقيقة. 

يقول الخبراء إن شرب عصير الرمان يُحسّن المزاج، ويُحسّن تدفق الدم، ويرفع مستويات هرمون التستوستيرون. وهذه كلها عوامل تُزيد من الإثارة في غرفة النوم.

 الشوكولاتة


ليس من المستغرب أن ترتبط الشوكولاتة بالرومانسية ارتباطًا وثيقًا.

 فهذه الحلوى اللذيذة تُفرز هرمون السيروتونين، الذي يُعزز مشاعر السعادة والرفاهية. 

كما أن تحسين المزاج الذي تُقدمه الشوكولاتة قد يزيد من الرغبة الجنسية. 

كما أن هذا الانغماس غنيٌّ بالفينيليثيلامين، وهي مادة كيميائية في الدماغ مرتبطة بالشهوة والحب.

سبانخ

لا يُعتبر هذا عادةً خضارًا مثيرًا.

 ولكنه يُعزز الرغبة الجنسية بأكثر من طريقة. هذا الخضار الورقي غني بالمغنيسيوم ، وهو معدن يُعزز هرمون التستوستيرون. 

كما يحتوي على الحديد، الذي يُعزز الرغبة، وخاصةً لدى النساء.

بطيخ 


هذه الفاكهة الغنية بالعصير غنية بحمض أميني يُسمى السيترولين . يحوله جسمك إلى أرجينين، وهو حمض أميني آخر يُساعد على استرخاء الأوعية الدموية، مما يُحفز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية بنفس طريقة عمل الفياجرا في علاج ضعف الانتصاب.

الأفوكادو

هذه الفاكهة الخضراء الكريمية غنية بالدهون والألياف الصحية للقلب، مما يمنح طاقة طويلة الأمد في غرفة النوم.

 كما يحتوي الأفوكادو على فيتامين ب6 ، الذي يقول الخبراء إنه يلعب دورًا في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض

العلاقة الزوجية اطعمة تزيد الرغبة اطعمة العلاقة الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

سيارة اسعاف

تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الخطيب

شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي

ترشيحاتنا

بيراميدز

موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

ليفربول

مواجهة متوازنة لـ ليفربول.. نتائج قرعة ثمن نهائي كأس كاراباو

الهلال السعودي

الهلال يستهدف إيقاف نزيف النقاط أمام الأخدود في الدوري السعودي

بالصور

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

فيديو

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد